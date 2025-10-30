La conocida presentadora de Noticias Caracol, Linda Palma, compartió recientemente en una entrevista personal su lucha contra la esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso que afecta la movilidad y habilidades esenciales para la vida diaria.

“Yo soy un milagro de la vida, yo no debería estar caminando, yo no debería haber llegado hoy manejando acá, porque no tenía reflejos de nada. Yo no debería estar haciendo tantas cosas”, indicó la comunicadora en diálogo con Charlas Divinas.

Las palabras de Linda reflejan la valentía con la que enfrenta su condición y cómo su fe la mantiene firme y esperanzada. Asegura que vive agradecida con Dios por la nueva oportunidad que tuvo.

“Dios me dijo, Linda, te voy a dar la oportunidad de volver, pero mira cómo vas a impactar ahora. Todos los días que me levanto, le agradezco y le digo: ‘Dios, gracias por darme una nueva oportunidad”, agregó.

En un momento especialmente difícil, la presentadora incluso pensó en la posibilidad de separarse de su esposo, Diego Pulecio, pues sentía que su enfermedad lo afectaba profundamente. Sin embargo, logró sobreponerse a esos pensamientos negativos y comprendió que su situación le brinda la oportunidad de valorar cada día como un nuevo comienzo.

Durante su proceso, Linda también ha vivido un encuentro espiritual con Dios y ha encontrado en su fe una fortaleza única para seguir adelante. Aunque las dificultades persisten, ella reconoce que su fe es una herramienta esencial en su camino hacia la recuperación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Charlas Divinas – podcast 🙏🏼 (@charlasdivinas)

¿De qué se trata la enfermedad que tiene Linda Palma?

La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central que afecta a millones de personas en el mundo. Se caracteriza por la inflamación del cerebro y la médula espinal, y es una de las principales causas de discapacidad neurológica, según el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

Al igual que en muchos países, en Colombia, la esclerosis múltiple afecta a cientos de miles de personas. Estas luchan cada día contra los síntomas y las limitaciones que provoca la enfermedad. Aunque existen tratamientos que ayudan a controlarla, aún no se ha descubierto una cura definitiva.

El caso de Linda Palma resalta la importancia de brindar apoyo y acompañamiento a quienes viven con esta condición. Su historia no solo es un testimonio de resiliencia y esperanza, sino también un llamado a crear mayor conciencia sobre esta enfermedad en el país. Finalmente, su mensaje se convierte en una inspiración para todos aquellos que enfrentan la misma batalla.

