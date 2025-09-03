Linda Palma es, sin duda, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Su carisma, dulzura y cercanía con el público la han convertido en un rostro entrañable para los televidentes que, desde hace casi una década, la siguen fielmente en la sección de entretenimiento de Noticias Caracol.

Allí ha construido una sólida trayectoria que la posiciona como una de las figuras femeninas más importantes de la pantalla nacional.

Antes de consolidarse en este espacio, Linda ya había demostrado su talento en otros formatos del mismo canal. Fue corresponsal de variedades en su natal Barranquilla para ‘Día a día’, y más tarde hizo parte de ‘Gol Caracol‘, donde cubrió con entusiasmo el mundo deportivo. Poco a poco fue ganándose el cariño de la audiencia, hasta llegar a convertirse en una de las presentadoras más admiradas y constantes de la televisión colombiana.

Por eso, su ausencia reciente en el noticiero no pasó desapercibida. Los televidentes, acostumbrados a verla todos los días llevando información del mundo del entretenimiento, empezaron a preguntar con insistencia qué había ocurrido. En redes sociales se multiplicaron los mensajes: “Haces falta”, “¿por qué no estás en el noticiero?” o “te extrañamos mucho”, fueron algunos de los comentarios más frecuentes.

¿Por qué no aparece Linda Palma en Caracol Televisión?

Ante tantas inquietudes, la propia Linda Palma decidió responder y aclarar la situación. Lejos de tratarse de un problema laboral o de salud, la barranquillera explicó que simplemente está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Después de un año lleno de compromisos profesionales y apariciones constantes en televisión, decidió tomarse un descanso fuera del país para recargar energías y compartir tiempo de calidad con su esposo y amigos.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 1,7 millones de seguidores, Linda compartió varios momentos de su viaje a la isla de Curazao. En las imágenes se le ve sonriente, relajada y disfrutando de un ambiente paradisíaco junto a Diego Pulecio, vocalista de la reconocida banda de rock Don Tetto, con quien contrajo matrimonio en 2016. También estuvieron acompañados de amigos cercanos, con quienes compartieron diferentes experiencias durante la travesía.

“La mejor manera de estrenar pasaporte: días inolvidables, mar, buena música y gente maravillosa”, escribió la presentadora en una de sus publicaciones, reflejando el entusiasmo y la felicidad que le ha dejado esta experiencia.

El viaje no solo incluyó recorridos por las playas de aguas cristalinas y las coloridas calles coloniales de la isla, sino también momentos culturales y musicales. Linda asistió al Curacao North Sea Jazz Festival, un reconocido evento que reúne a grandes artistas internacionales. Allí pudo disfrutar de conciertos en vivo, entre ellos el del ícono latino Ricky Martin, experiencia que no dudó en compartir con sus seguidores a través de sus historias.

Las publicaciones de Palma rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo y cariño. Sus seguidores celebraron que se diera el tiempo para descansar y disfrutar de su vida personal. Comentarios como: “Merecido descanso”, “Linda por fuera y por dentro” y “nos encanta verte feliz” reflejan el aprecio que miles de personas sienten por ella.

Aunque todavía no ha confirmado la fecha exacta de su regreso a ‘Show Caracol’, todo apunta a que está aprovechando al máximo este respiro para volver con más energía y vitalidad a sus labores en televisión. Para la presentadora, este viaje no solo representa un descanso físico, sino también una oportunidad de reconectar con lo esencial: la familia, los amigos y la alegría de vivir, porque la vida es linda.

