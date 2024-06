Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La clausura de la II edición de la Feria del Libro de Valledupar tuvo como invitada especial a la presentadora de Noticias Caracol Linda Palma. En diálogo con la periodista Luz Andrea Gómez contó cómo es vivir con esclerosis múltiple, el cambio de vida que tuvo tras ser diagnosticada con esta enfermedad y cómo percibe la vida actualmente, detalles que fueron consignados en su libro ‘La vida es linda’.

La presentadora confesó que por momentos intentó flaquear y dejar de lado su proceso de recuperación, pero encontró fortaleza espiritual y apoyo en su familia que la animaron a no darse por vencida y seguir adelante, logrando impactar con su historia a muchas personas, tomando la escritura como “catarsis y una oportunidad para hablar del proceso”.

(Lee también: “La salud mental a veces no es tan mental, a veces es el alma misma que está llorando”: Maribel Abello y Catalina Gallo durante Felva 2024)

“En algún momento cuando tuve mi recaída no era capaz por mis medios de bañarme, mis papás tenían que alimentarme, amarrarme los cordones y cuando Dios te da la oportunidad de volver a disfrutar esas cosas te vuelves consciente de lo importante que son, siempre doy gracias a Dios por poder hacer eso, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá y qué bonito poder disfrutar la vida, impactar a la gente y no amargarse”, expresó.

Mencionó también que antes de la recaída que tuvo en el 2016 se consideraba una persona autosuficiente y que siempre quería tener el control de todo, estresándose por no lograr sus objetivos planteados, lo que la llevó a reconocer y a aceptar que no era capaz de todo y que siempre iban a estar personas a su alrededor ayudándola, como sucede actualmente con sus padres y su esposo, el músico Diego Pulecio.

“Soy súper valiente porque pude salir adelante y tuve el apoyo de mis papás y mi esposo, pero era consciente de que eso dependía solo de mí. Antes quería tener control de cualquier cosa, me frustraba y lloraba y eso ayudó muchísimo a que mi recaída fuera tan fuerte porque no disfrutaba de la vida. Aunque hacía las cosas, decía que siempre faltaba algo y armaba mucho problema en situaciones que no son relevantes. Puedo decir que soy una Linda Palma antes del 2016 y una Linda Palma después dé. Siempre trato de soltar las cosas y si se dan como yo quería bien y si no también y eso no es vida definitivamente”, agregó.

La esclerosis múltiple le ha dejado varias lecciones a Linda Palma, una de ellas es la capacidad de asombro y de disfrutar todos los momentos, por los que agradece cada mañana.

“Soy feliz de conocer gente nueva y estar en espacios distintos porque en algún momento no tuve la oportunidad de saborear las cosas, en algún momento no podía caminar bien y cuando me levanto le doy gracias a Dios de esas cosas, me disfruto mucho mi vida agradeciendo todo lo que tengo, cuando agradeces por las cosas más sencillas de la vida te vas llenando de amor y felicidad. Me quedó de la enfermedad ser más responsable de mi tiempo, ser más organizada y ahora los procesos los disfruto más”, dijo.

Linda Palma contó que ahora trata de ser siempre positiva y de disfrutar sus clases de natación, pilates, caminar, ir al cine, la naturaleza y los animales: “Tengo muchas bendiciones, personas en mi vida como mis papás, mis hermanos, mi esposo y amo estar aquí en Valledupar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL PILÓN – ES LO NUESTRO (@el_pilon)

En medio de la charla, la presentadora Linda Palma recordó un episodio que tuvo en el 2011 cuando estaba haciendo fila para ingresar a una estación de Transmilenio, destacando que recibió ayuda de Dios al enviar sus ángeles a la tierra para salvarla en medio de la dificultad, lo que la llevó a tomar consciencia de la esclerosis múltiple y ayudar a los que tienen su mismo diagnóstico por lo que sueña con tener una fundación para beneficio de muchísimas personas.

(Vea también: Linda Palma alardeó en redes de su nuevo ‘juguetico’; vale más de $ 300 millones)

“Es lindo agradecer por esa gente que está alrededor de uno y recuerdo que en el 2011 me caí haciendo una fila para subirme a un Transmilenio, vi la gente que pasaba a mi alrededor y nadie me ayudaba, de la nada llegó un men a preguntarme qué necesitaba, en esa época tenía un celular prepago y no tenía minutos, le dije que quería llamar a mi mamá y me regaló un minuto, pero cuando le iba a decir que venía mi mamá se desapareció y por eso digo que ese es un ángel”, relató.

La presentadora recorre el país inspirando a las personas que tienen su misma enfermedad y a aquellos que desean salir adelante con sus proyectos.

POR: CARMEN LUCÍA MENDOZA CUELLO/ EL PILÓN.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.