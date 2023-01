Tras ser diagnosticada en 2008 con esclerosis múltiple, Linda Palma ha atravesado fuertes momentos en cuanto a su estado de salud que, incluso en algunos momentos, la han mantenido alejada de su trabajo. La presentadora dio consejos esta semana con el fin de motivar a los pacientes que padecen esta enfermedad.

Luego de la aparición de Christina Applegate en la gala de los Critic’s Choice Awards, al anunciar que padece de esclerosis múltiple, la actriz se convirtió en tendencia en redes sociales debido a su físico donde, de inmediato, los internautas empezaron a publicar comentarios que relacionaban su aspecto físico con resultados de cirugías plásticas y no con la enfermedad.

La presentadora de Caracol Televisión, consideró los comentarios hacia Applegate como desafortunados y absolutamente insensibles bajo el argumento de que los internautas no son conscientes de lo que significa sufrir dicha enfermedad que, según informes, aún no se ha descubierto una causa o un marcador que permita determinar por qué se da tal padecimiento.

“Es muy complicado vivir porque más allá de no poder hacer las cosas normales o que entendemos del día a día, como cepillarse los dientes, levantar un vaso, poder cocinar, estar escuchando todo el tiempo o ser consciente que la sociedad alrededor te está juzgando, está todo el tiempo pendiente de qué puede o no puedes hacer, inevitablemente, eso afecta”, agregó Palma.

De igual manera, Juan Carlos Unzué, exfutbolista español quien padece de la misma enfermedad, dio una entrevista en la que cuenta cómo es vivir con esclerosis múltiple afirmando que es una enfermedad ‘clasista’ y que no le gusta sentirse un ‘privilegiado’. Dicho comentario conmovió a la colombiana, quien apoya a Unzué considerando como ‘hermanitos’ a todos los que sufren de alguna condición.

“Tanto en la enfermedad de él como en la mía, uno llega al punto de que se siente como una carga. Cuando yo tuve mi recaída en 2016, me sentía así en un momento y tuve como un lapsus, digamos que fui negativa, me hablaba muy feo y me sentía eso, una carga para la gente”, expresó Linda Palma.

La colombiana envía un mensaje a los pacientes que sufren de esclerosis múltiple diciéndoles que “no se dejen coger tiempo”, que tengan en cuenta los avances de la ciencia para mejorar su calidad de vida pese a padecer la enfermedad siguiendo el tratamiento y que no se convenzan de un único diagnóstico médico para tener certeza de sufrir la enfermedad.

Esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad que usualmente provoca la pérdida de visión, de fuerza en algunas extremidades, sensación de entumecimiento en las piernas, así como espasmos, fatiga, depresión, problemas de incontinencia, disfunción sexual y dificultad para caminar.

Esta condición, causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo que, con el tiempo, pueden llegar a causar el deterioro o daño permanente de los nervios.

El estado de salud de Linda Palma

Linda Palma fue diagnosticada con esclerosis múltiple en el año 2008 y manifiesta que su vida cambió, puesto que los primeros cuatro años estuvo en negación porque nunca había sufrido de nada.

“No es un tema genérico, en mi caso, nadie en mi familia, gracias a Dios, tiene la enfermedad, ninguno de mis parientes tiene algún tipo de problemas médicos, soy la única paciente con esto. Entonces, es muy difícil porque hay médicos que dicen que es por factores de alimentación, hay unos que hablan de temas ambientales de cómo la contaminación, la polución, etc., puede afectar en esto. En fin, hay diferentes versiones, pero no hay nada certero de por qué da esclerosis múltiple”, expresó la presentadora.

Según la barranquillera, existen muchos tratamientos para la esclerosis múltiple, como medicamentos que se toman dependiendo de las lesiones que haya en el cuerpo, inyecciones, pero todo lo dictamina la junta médica que esté al tanto.