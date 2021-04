green

“En ese momento no me sentía segura de casarme. Llevábamos 5 años y nos amábamos, pero tal vez yo era inmadura”, recordó Linda Palma en la reciente edición de Vea, de la que es portada al lado de su esposo.

La pareja recordó en las páginas de la revista que esa primera propuesta se dio en Estados Unidos, en 2015, en una habitación de hotel, aunque inicialmente Diego la había planeado en uno de los parques de Orlando: “Traté de hacerlo cuando el castillo de Disney estaba iluminado, creo que elegí el momento más romántico, pero también el más difícil ¡A nadie le iba importar el anillo viendo tremendo espectáculo! Hasta a mí se me olvidó”, le contó Diego a la publicación especializada en famosos.

A pesar de que Linda no lo presentía, el momento se dio de regreso al hotel y en medio del afán de salir a tomar su vuelo de regreso: “Dije sí, pero no estaba muy segura… Fue lindo, siempre pensé que si llegaba el momento, disfrutaría algo así, más íntimo. Pero a la media hora nos íbamos al aeropuerto y nos tocó corriendo, mientras Diego me pedía la mano yo le decía: ‘Sí, sí, vamos’”.

Su decisión, sin embargo, cambió a los 20 minutos: “Dije: ‘¿Para qué nos vamos a casar? ¿Para qué ponernos serios? Pobrecito, se puso triste”, recordó Linda.

Años más tarde, y luego de superar la gran prueba que le puso la vida a Palma con su esclerosis en el 2016, la bella costeña le dio el sí a su novio en Barichara, en 2018.

Finalmente, la pareja se casó el 18 de marzo acompañada tan solo de sus padres, hermanos y sobrinos, para un total de 16 invitados. “¡El día fue tal cual como lo soñé!”, finalizó Linda.

