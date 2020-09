green

Durante la conversación en el programa de Caracol Televisión, Diego Pulecio, vocalista de Don Tetto y novio de Linda, confesó que ya tienen ganas de casarse, pues ya van a cumplir 10 años de relación; además, aprovechó para aclarar que no es que un anillo vaya a formalizar su amor.

“Cada día me enamoro más de ella, es lo curioso”, explicó el artista.

Luego, la presentadora recordó que fue durante un viaje a Barichara, Santander, que hicieron en 2018, que se dio la romántica propuesta de matrimonio.

“(Fue) en un paseo super bonito a unas casitas, no sé cómo se llaman, se me olvida. […] Fuimos, recorrimos el pueblito; qué lindo, qué hermoso fue todo. Allá me propuso nuevamente“, narró Palma, dando entender así que esa no fue la primera vez en la que Diego le hizo esa importante pregunta.

“Mi amor, me quiero casar contigo, quiero vivir contigo“, sería lo que el cantante le habría dicho a la conductora de televisión, quien le dio el anhelado sí.

Cabe mencionar que en mayo de 2018 la presentadora contó que ya tenía anillo de compromiso, pero que sus carreras profesionales no les habían permitido llegar al altar y, hasta el momento, siguen sin casarse, aunque ya viven juntos.

Aquí, la grabación difundida por el canal en YouTube, en donde ya cuenta con más de 32 mil reproducciones: