“¿Qué operaciones tienes?“, fue la pregunta que le dejó un seguidor a la artista, quien hace algunos meses exhibió algunas fotos que le han tomado sin maquillaje y luciendo una figura envidiable.

Ante la duda, que suele ser común entre los fanáticos de las famosa en redes, Ana Lucía dijo: “La única cirugía que me he hecho son los senos (mamoplastia de aumento). La verdad me arrepentí, porque en la primera vez no me quedaron bien, fue horrible, doloroso”.

Por su experiencia personal, la actriz que encarna a Libia Reyes en la producción de Caracol TV les aconsejó a sus seguidoras que si no es estrictamente necesario pasar por este procedimiento quirúrgico, es mejor que no lo hagan.

Aquí, la grabación que ya no aparece en sus historias de Instagram, pero que fue rescatada por una cuenta que replica contenido de famosos:

Cabe mencionar que en agosto la actriz fue tendencia en redes luego de que se especulara que ella es quien paga todo en la casa y que su esposo Jorge Cárdenas no hace nada.