“Él es un ángel en mi vida. [Se ha quedado] en los momentos en que he estado deprimida o angustiada por algo”, dijo Linda palma en ‘Lo sé todo’.

Sin embargo, no todo fue como en los cuentos de hadas, pues la presentadora, en medio de las crisis por su enfermedad, le pidió a su pareja que terminaran la relación.

“Yo en ese momento me sentía una carga, y le decía: ‘No tienes que cargar conmigo, porque no es tu responsabilidad. Me puedes querer, amar, adorar, pero yo te dejo ir'”, confesó.