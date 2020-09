green

“Durante la enfermedad, sí le dije muchas veces: ‘Diego, no tienes que aguantarte, yo te dejo y ya, tú sigues tu vida tranquilo’“, recordó la famosa, en entrevista con el programa de Caracol Televisión.

De acuerdo con su relato, Linda también le dijo a Diego —vocalista de Don Tetto— que sus padres se harían cargo de ella y que él podía continuar con su vida “normal”.

La presentadora añadió en el mismo espacio que, ante las sugerencias de terminar su noviazgo —que empezó en 2008—, el cantante le manifestó que se quedaría a su lado porque había decidido estar con ella en las buenas y en las malas.

“No se trata de que yo esté ahorita contigo o no por como estés, sino porque quiero estar contigo y no me importa lo que pase”, le respondió él, según le contó el mismo Diego a ‘Se dice de mí’.

“Yo la escogí así como está y así la voy a querer”, añadió Diego, que siempre tuvo la esperanza de que su novia se recuperaría, a pesar de las dificultades por las que tendría que pasar.

A continuación puede escuchar los testimonios de Diego y Linda, que también recordó cómo su novio le pidió matrimonio: