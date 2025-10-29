Yeison Jiménez, una de las figuras más destacadas de la música regional-popular colombiana, celebra el exitoso paso de su “World Tour 2025” por Estados Unidos y Europa, reafirmando así su proyección internacional y su rol como embajador del género ante el mundo.

En territorio estadounidense la gira culminó con 15 fechas sold out llevadas a cabo durante este 2025, las más recientes realizadas en Orlando (19 de septiembre), Chicago (20 de septiembre), San José (21 de septiembre), New York (3 de octubre) y New Jersey (4 de octubre).

En suelo europeo, el tour aterrizó el pasado 17 de octubre para una primera parada en Zaragoza, continuó en Alicante (18 de octubre), Gran Canarias (19 de octubre), Barcelona (24 de octubre), Milán (25 de octubre – la primera vez de Yeison en tierras italianas) y finalizó en Madrid (26 de octubre), todas las fechas sold out.

En cada uno de estos escenarios tanto de Estados Unidos como de Europa, Yeison Jiménez fue recibido con gran emoción y canciones como “Se Acabó” o “Vete” coreadas con efusividad por el público que aclamaba un encuentro con el artista.

El éxito de esta gira internacional se enmarca en la celebración de los 14 años de trayectoria musical del intérprete: un recorrido por momentos memorables, desde las multitudinarias plazas y arenas, hasta el concierto histórico en el estadio El Campín de Bogotá.

Al regresar a Colombia, Yeison Jiménez hará parte de dos grandes eventos: el 29 de noviembre aportará su sentimiento y energía al “Megaland Music Fest 2025″, y, el 5 de diciembre, será el invitado especial de un importante festival de regional mexicano. Ambas presentaciones tendrán lugar en Bogotá y forman parte de una serie de sucesos que consolidan el notable lugar del artista en la escena musical.

