Karen Vinasco, hija de William Vinasco, habló sobre un negocio que inició con su padre para invertir ahorros de varios años en una posibilidad de inversión en Estados Unidos.

En una entrevista con Vibra, Karen Vinasco expresó que todo inició con el objetivo de invertir en el extranjero junto a su padre, teniendo en cuenta el panorama económico en Colombia.

“Había un compañero que conocimos en un NBA y no solo nosotros, sino otros compañeros que también invirtieron y tenían como una cadena de restaurantes, pues que nosotros somos ahora dueños del de Colombia, que lo manejamos muy bien, con mucho orden y todo, pero esto era una cadena grandísima en México que se llama McCarthy’s”, dijo la joven al inicio del desarrollo de la problemática por la que pasó.

Agregó que todo pintaba bien, pues era una cadena estable y con grandes posibilidades de estabilidad, teniendo en cuenta que son 14 restaurantes los que había en México.

Pese a que las personas que les mostraron el negocio les inspiraron confianza y se sentían seguros porque había amigos en el negocio. Sin embargo, tiempo después vieron que las personas encargadas del negocio empezaron a tener dificultados económicas.

“Te vamos a llegar a pagar y no llegaban con la plata. Yo súper angustiada sin tener para la nómina, y luego lo que más me dolió, así como con lágrima en el ojo, es que luego me di cuenta de que esta persona le pagaba a personas o que lo amenazaban, o que lo demandaron […] a mi papá y a mí nunca nos ha pasado algo así siempre quedamos confiados”, agregó Karen Vinasco.

En qué va el pleito legal de negocio de William Vinasco

Actualmente, Karen Vinasco afirmó a la emisora que continúa enfrentando el complejo proceso legal que mantiene abierto en México, esta vez con el respaldo de un nuevo y sólido equipo de abogados. No obstante, la empresaria reconoció que las dificultades económicas han sido un obstáculo constante para sostener las acciones judiciales en el país vecino.

“Hoy el tema va en que por fin pudimos retomar el tema de abogados. Yo me senté y ellos me dijeron que los íbamos a acabar, pero yo no quiero acabarlos, simplemente recuperar lo logrado. Por cuotas reunir los recursos para seguir con el proceso”, explicó Vinasco en declaraciones recientes.

La empresaria también aprovechó para comparar la situación de la franquicia en México con el éxito que ha tenido en Colombia, donde, bajo su liderazgo, McCarthy’s se consolidó como una marca sólida y rentable.

“Todo fue tan preciso, mi papito siempre decía: ‘no vamos a hacer nunca sociedad porque es nuestra empresa’. Cuando tú te asocias con alguien, te asocias con todo el pasado de esa persona. Lo único que funcionó fue McCarthy’s Colombia, cuando yo lo tomé y dije esto es mío”, señaló.

Pese a los tropiezos legales y financieros, Karen Vinasco aseguró que tanto ella como Radiopolis continuarán impulsando la marca McCarthy’s en Colombia, apostando por el entretenimiento y la experiencia que ha caracterizado a la compañía durante años.

