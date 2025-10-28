La creencia generalizada que hay en la audiencia es que todos los actores, al ser reconocidos y de cierta manera famosos, tienen mucho dinero y por eso pueden viajar, comprarse lo que quieran, vivir en mansiones y mucho más.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Amarga sorpresa a dueños de tarjetas de crédito por obligación del 9,25 % que les corresponde)

Sin embargo, como muchas veces tienen pocas producciones al año, cuando no son organizados la plata se acaba y ahí comienzan los problemas, ya que las deudas no paran, pero no hay de dónde sacar dinero.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió al actor colombiano Pedro Rada, muy reconocido en el país, quien recientemente confesó que hubo una época en la que las deudas se lo estaban comiendo y por eso casi toma una decisión muy complicada.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Roda (@roda.pedro)

En diálogo con ‘La red’ de Caracol Televisión, el actor, que participó en novelas como ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Bella calamidades’, aseguró que más o menos por quince años tomó muy malas decisiones, como usar la tarjeta de crédito de forma irresponsable como para irse de vacaciones o comprar cualquier tema del mercado, lo cual lo dejó con una deuda de hasta 30 millones de pesos con los bancos, lo cual lo iba desesperando porque por más de que pagaba, las deudas no bajaban.

“Uno se quiere matar cuando no ve salidas, porque tu al banco le pagas y le pagas y la deuda no baja, entonces uno se pregunta qué está haciendo. En un punto uno paga las tarjetas y no las usa más. Si no hay para una botella de vino no se toma vino. Punto”, dijo el actor.

Así las cosas, gracias al apoyo de su familia, especialmente de su esposa, pudo ir saliendo poco a poco de esas deudas y retomando su tranquilidad, ya que hubo un momento en el que incluso ya se estaba enfermando por esta situación.

(Ver también: Hasta 80 % de descuento: municipio se puso la ’10’ con morosos en impuestos; a quiénes aplica)

Actualmente, dijo el actor, la situación ha mejorado considerablemente, al punto de que está mucho más tranquilo y por eso se puede dedicar a hacer marquetería, que es una de las pasiones que lo alejan del estrés.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.