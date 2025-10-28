En el mundo del entretenimiento y en la vida común, los casos de infidelidad están a la orden del día. Tal es el caso de Manuela Villa de la Cruz, expareja de Víctor Hugo Ruiz, quien aseguró que él le fue infiel y lo acusa de grosero, según sus propias palabras dadas en una reciente entrevista en ‘Lo sé todo Colombia’, donde también destapó varios hechos que eran desconocidos por la opinión pública.

Muchos recuerdan que el actor confirmó que tiene novia, pero vive con su ex, pues resulta que hay más detrás de lo que el artista contó, además de lo legal y otros aspectos personales. En todo caso, se trata de un hecho que merece la mirada de las dos orillas, ya que Villa había preferido guardar total silencio sobre lo ocurrido en su vida amorosa.

Manuela, en su relato, contó que Víctor Hugo Ruiz le fue infiel, ya que mantuvo una relación con otra mujer cuando ellas todavía estaban juntos: “Si por mí fuese, esto se hubiera acabado hace muchísimo tiempo porque cuando me enteré que Víctor Hugo me había sido infiel por dos años con una señora, eso es algo que tú no puedes creer”, expresó Villa a ese medio de comunicación.

Adicionalmente, la mujer agregó que la actitud de su expareja, antes de ella enterarse de la infidelidad, era completamente fría y distante, algo que relacionó con el estrés por las dificultades económicas y laborales que atravesaba, pero resultó no ser así, lo que llevó a la separación entre Víctor Hugo y Manuela Villa.

“Víctor Hugo se portaba en la casa grosero, irrespetuoso, displicente, ausente”, agregó Villa en la entrevista, en la cual reveló todos los detalles desconocidos de su relación.

Por otra parte, en el caso de la vivienda que comparten, la mujer asegura que la casa en la que viven los dos, a pesar de no estar juntos, también le corresponde a ella, aunque él no lo quiera ver así ni lo reconozca. Incluso, Manuela mencionó que todo se ha ido a un lío legal para aclarar cómo será la repartición de este inmueble que construyeron juntos durante más de 17 años de estar en unión.

¿En cuáles producciones ha estado Víctor Hugo Ruiz?

El actor Víctor Hugo Ruiz ha dejado una huella significativa en la televisión colombiana, participando en producciones que se han convertido en hitos de la pantalla chica. Uno de sus primeros grandes roles fue en la recordada telenovela ‘Gallito Ramírez’, que lo catapultó al reconocimiento nacional. Posteriormente, demostró su versatilidad en melodramas de gran impacto como ‘Lola calamidades’ y la emotiva serie ‘Me amarás bajo la lluvia’. Esta etapa inicial marcó el camino para su consolidación como un rostro habitual en dramas y teleseries.

Con el paso de los años, continuó sumando éxitos a su filmografía, participando en algunas de las series más ambiciosas de la televisión colombiana. Fue parte del elenco de ‘La saga, negocio de familia’, una producción que exploró la historia de varias generaciones en el marco del narcotráfico y la violencia. Además, su trabajo en series de suspenso y drama político como ‘El ventilador’ demostró su capacidad para abordar temas de crítica social. Más tarde, protagonizó la versión de ‘Los Victorinos’, una trama que giraba en torno al destino de tres hombres nacidos el mismo día con el mismo nombre, consolidando su estatus como un actor esencial en las narrativas televisivas del país.

