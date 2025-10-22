La situación entre Colombia y Estados Unidos no está cerca de solucionarse, pues cada día que pasa los comentarios de Gustavo Petro contra Donald Trump siguen causando tensión y por eso desde el país norteamericano planean acciones que, dicen ellos, desenmascaren al mandatario colombiano.

Y es que luego del intercambio de palabras del pasado fin de semana entre los dos presidentes, se creyó que una de las consecuencias iban a ser aranceles en contra de Colombia, pero eso no ocurrió porque la idea de Estados Unidos es perjudicar solo al mandatario y no a todos los ciudadanos.

Ante esto, lo que pretende Estados Unidos es meter a Petro y a toda su familia a la lista Clinton, lo cual tendría complicadas consecuencias, como por ejemplo el aislamiento político y el congelamiento de las cuentas que tenga la familia en el país norteamericano.

Por toda esta situación apareció la exesposa del presidente Petro, Mary Luz Herrán, defendiéndolo, asegurando que todo lo que están haciendo desde Estados Unidos es ilógico y que espera que el mandatario se mantenga firme en su idea de cuidar la soberanía nacional.

No había visto tal desfachatez de un contrario. Pretender meter a Petro y su familia en la lista Clinton es lo más ilógico de todos sus ataques.

Se ha orquestado desde la extrema derecha un engranaje en contra de nuestro gobierno. Y Trump no está lejos de ser la marioneta de… pic.twitter.com/X4til1ABDB — Mary Luz Herrán (@MaryLuzHerran) October 22, 2025

Además, aseguró que lo estará acompañando el próximo viernes en la manifestación convocada por el presidente, luego de que se conoció en segunda instancia que Álvaro Uribe había sido absuelto de los delitos por los que se le había condenado en primera medida.

Cómo fue la relación de Gustavo Petro con Mary Luz Herrán

Gustavo Petro y Mary Luz Herrán compartieron una relación marcada por su militancia en el M-19 y el contexto político de los años 80 y 90 en Colombia. Se conocieron en 1988 en Santander, cuando Herrán, de 16 años, se unió al movimiento guerrillero, y Petro, de 26, ya era un miembro activo.

Su vínculo se fortaleció tras la captura de Herrán, quien estuvo 13 meses en prisión. Petro la visitaba y, tras su liberación, se consolidaron como pareja, casándose en 1991. Tuvieron dos hijos, Andrea y Andrés.

La pareja enfrentó el exilio en Canadá debido a amenazas durante la carrera política de Petro en el Congreso, tras la desmovilización del M-19. Sin embargo, en 2003 se divorciaron por diferencias personales, según Herrán. Ella ha negado rumores de abuso y destaca que priorizó su independencia política para no afectar la carrera de Petro.

Actualmente, Herrán apoya a Petro como militante de Colombia Humana y defendió su campaña presidencial de 2022. Mantienen una relación de respeto, unida por su pasado compartido y sus hijos, pero sin vínculos románticos.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

