Una tensa situación se vivió en la Universidad de Córdoba durante una jornada educativa. Según la cuenta de Instagram @redsocialcol, unos encapuchados tenían planeado incendiar uno de los edificios del campus y luego llenar las paredes de grafitis.

Sin embargo, un profesor decidió enfrentarse a los encapuchados y evitar daños a la infraestructura. El funcionario les empezó a gritar y a decir que los iba a denunciar por los actos que planeaban cometer.

“Aquí nos vamos a enfrentar. Vuelvan a hacerlo. Y yo no tengo la culpa de que ande con escoltas y haya un muerto, que es lo que quieren ustedes, o que haya un herido para después echarle la culpa ¿a quién? […] Ustedes quieren violencia, nosotros hemos actuado en democracia”, gritaba el maestro.

El encapuchado que protagonizaba el enfrentamiento señaló al profesor de “traidor”, lo que lo enfureció todavía más. “¿Cuál es el pacto con ustedes?, ¿quién pactó con ustedes?”, respondió airadamente.

Posteriormente, el profesor evitó que otro encapuchado rayara una de las paredes. A su vez, se produjo otra discusión porque el acompañante del educador estaba grabando la situación. El video finaliza y no se reporta ningún enfrentamiento físico

