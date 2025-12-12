Recientemente, el Gobierno derogó el nombramiento de Jorge Iván Ospina, una solicitud que se había hecho en medios de comunicación desde hace varias semanas, pues él estaba recibiendo unos honorarios por un cargo que no estaba ejerciendo.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque el 27 de mayo fue posesionado como embajador de Palestina, Ospina nunca pudo hacer ninguna acción porque ni siquiera pudo llegar a ese territorio que ha sido bombardeado por Israel desde hace más de un año.

A pesar de las evidentes dificultades para ejercer el cargo, Ospina sí recibió varios recursos económicos de alto valor. Así lo dio a conocer Daniel Briceño, concejal de Bogotá y aspirante al Senado para las elecciones de 2026.

Ospina solo duró 6 meses en el cargo, es decir que recibía mensualmente cerca de 5.600 dólares. Aunque el dólar ha tenido mucha variedad en los últimos meses, este dinero se convierte en cerca de 21 millones de pesos mensuales.

Briceño también resaltó que Jorge Iván Ospina debería devolver parte de ese dinero. “Esos recursos públicos tienen una finalidad específica. Es decir, no es un salario, es un rubro que la ley aprueba específicamente para que el cónsul o el funcionario pueda trastearse, absolutamente normal, pero si el señor nunca se trasteo, pues tiene que devolverlos”, dijo.

La embajada de Colombia en Palestina hizo parte de unos anuncios hechos por el Gobierno, que también terminaron en la creación de unas sedes consulares en Arabia Saudita, Dubái y Sudáfrica. Según Briceño, en Palestina, nunca se hizo ninguna inversión, “lo que demuestra que esta era una embajada de papel”.

De hecho, él asegura que esto se da porque la de Palestina es “otra de las embajadas que se abren sin planeación. Fue un tema más político por parte del presidente Petro, para enviar un mensaje de apoyo a Palestina, pero en el fondo no tenía ninguna práctica y solo gastaba unos recursos cuantiosos“.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.