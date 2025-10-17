Bogotá vivió este viernes 17 de octubre un caos sobre la calle 26 (avenida El Dorado), exactamente a la altura de donde se ubica la Embajada de Estados Unidos. Allí, hubo protestas lideradas por grupos indígenas que terminaron en graves enfrentamientos y agresiones contra la Policía.
Una de las situaciones más tensas se dio cuando unos encapuchados lanzaron voladores con pólvora a la Policía:
#BOGOTÁ | A esta hora algunos manifestantes están lanzando pólvora y atacando a la UNDMO durante los enfrentamientos frente a la Embajada de Estados Unidos.Lee También
La Policía Nacional mantiene presencia para controlar la situación y proteger a los vecinos y funcionarios.… pic.twitter.com/beHniC7XIY
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025
El caos se extendió a las inmediaciones de la Universidad Nacional, donde se presentaron los disturbios y vandalismo. De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, los capuchos tomaron cilindros con bengalas y los apuntaron contra tanquetas e integrantes del UNDMO, el antiguo Esmad.
Los del antidisturbios respondieron con chorros de agua para tratar de dispersar a los vándalos, que insistían lanzando los voladores.
