Bogotá vivió este viernes 17 de octubre un caos sobre la calle 26 (avenida El Dorado), exactamente a la altura de donde se ubica la Embajada de Estados Unidos. Allí, hubo protestas lideradas por grupos indígenas que terminaron en graves enfrentamientos y agresiones contra la Policía.

Una de las situaciones más tensas se dio cuando unos encapuchados lanzaron voladores con pólvora a la Policía:

El caos se extendió a las inmediaciones de la Universidad Nacional, donde se presentaron los disturbios y vandalismo. De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, los capuchos tomaron cilindros con bengalas y los apuntaron contra tanquetas e integrantes del UNDMO, el antiguo Esmad.

Los del antidisturbios respondieron con chorros de agua para tratar de dispersar a los vándalos, que insistían lanzando los voladores.

