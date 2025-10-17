El brutal asesinato del profesor Duván Lizcano conmocionó a Bogotá, pues se trata de un nuevo crimen pasional que afecta a la ciudad. ‘El Profe’, como lo conocían sus estudiantes y amigos, fue atacado por alias ‘Pelos’, un hombre a quien consideraba su hermano y con quien compartía la pasión por el Independiente Santa Fe.

La tragedia ocurrió el pasado 2 de marzo, cuando ambos celebraban el cumpleaños del equipo en la Plazoleta del Rosario, en el centro de la capital. Una escena de amistad terminó en tragedia por culpa de los celos, el alcohol y la ira.

Según la investigación, la pareja de ‘Pelos’ le pidió a Duván que la acompañara a comprar un cigarrillo, gesto que el profesor hizo sin malicia alguna. Pero cegado por los celos, el agresor los siguió y, sin mediar palabra, apuñaló a su amigo. Duván fue trasladado a un centro médico, donde murió dos días después.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que ‘Pelos’ huía del lugar hacia el occidente de Bogotá. Durante meses, la familia del profesor clamó justicia y no descansó hasta que, gracias al trabajo de la Policía y la Fiscalía, el responsable fue capturado en septiembre cuando regresó a la ciudad desde Villavicencio.

Hoy, alias ‘Pelos’ permanece detenido en la URI de Puente Aranda, mientras enfrenta cargos por homicidio agravado. En el barrio María Paz, donde Duván entrenaba a decenas de niños, sus pupilos y familiares lo recuerdan como un hombre alegre y generoso, cuyo sueño de servir a los demás se truncó por un acto de intolerancia. La Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteró que pensar antes de actuar puede salvar vidas, recordando que cuatro de cada diez homicidios en la ciudad surgen por conflictos personales o pasionales.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.