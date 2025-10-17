Un supuesto robo de un celular a un abuelo en el barrio Castilla (Bogotá) terminó en la captura del presunto ladrón por parte de los ciudadanos del sector, quienes lo golpearon con los zapatos que se le cayeron por haber cometido la fechoría al adulto mayor. El video deja observar que los presentes en este hecho estaban indignados.

Lo complicado de todo esto es que lo sucedido es una radiografía de lo que pasa en la capital colombiana con el desbordamiento de los hurtos y la inseguridad, sin importar si las personas están en el norte, sur, centro, oriente u occidente, algo que ya tiene cansados a sus habitantes, quienes perciben que no hay seguridad ni garantías por parte de la administración actual.

En el video publicado en X, se ve a varios ciudadanos que atrapan al presunto ladrón, luego de, supuestamente, haber robado a un hombre de la tercera edad. En ese momento le propinan varios golpes, mientras que unas mujeres que estaban presenciando el acto pedían que no lo agredieran más y que esperaran a que llegara la Policía para que tomara las riendas del caso.

Al final, según mencionó uno de los presentes a @elrecalibrador en esa red social, la ciudadanía presionó para que soltaran al presunto vándalo. Lo que sí quedó en evidencia es que recibió varios golpes, mientras que pedía que hablaran y que lo dejaran de maltratar, algo que no fue compartido por varios que estaban allí ni en la plataforma donde fue compartida la pieza audiovisual.

💥💥💥 Nos reportan #PALOTERAPIA a pequeño delincuent* en el barrio Castilla de Bogotá. Le robó el celular a un abuelito pero fue capturado ppr paloterapeutas. Sin embargo, manifiesta el seguidor que “tristemente, la ciudadanía se puso del lado de la rata y fue liberado”. pic.twitter.com/2a7BWrkpnQ — Recalibración Cognitiva (@elrecalibrador) October 17, 2025

“Cada vez que alguien dice: ‘Ya no le pegue más’, muere de tristeza un chigüiro bebé“, “hablemos como caballeros, dice, ja, ja, ja”, “son las mozas o la mamá, si no son entonces no se entiende por qué lo defienden”, son algunos de los comentarios en la publicación hecha en X.

¿Cuántos celulares se roban al día en Bogotá?

La inseguridad en Bogotá sigue alcanzando cifras alarmantes, con el hurto de celulares consolidado como uno de los delitos más persistentes. Las estadísticas oficiales revelan la gravedad de la situación: solo en el primer semestre de 2025, la capital registró más de 15.000 robos de dispositivos móviles, según datos compartidos por el Concejo de Bogotá.

Esta escalofriante cifra se traduce en un promedio diario de 87 celulares hurtados, lo que subraya la frecuencia con la que los ciudadanos son víctimas de la delincuencia en el espacio público y en diferentes modalidades de hurto. La magnitud de estos números pone de manifiesto la urgencia de fortalecer las estrategias de seguridad y la necesidad de combatir de manera más efectiva tanto a las bandas criminales dedicadas a este delito como a la cadena de comercialización ilegal que alimenta este lucrativo mercado negro.

