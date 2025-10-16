En la mañana de este jueves 16 de octubre se registró un fuerte trancón en la avenida calle 26, uno de los principales corredores viales de Bogotá, debido a un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta cerca de la carrera 82, en la localidad de Fontibón.

El hecho provocó una congestión vehicular que afectó especialmente el acceso al aeropuerto El Dorado, generando demoras significativas tanto para quienes se dirigían hacia la terminal aérea como para quienes salían de ella.

Blu Radio reportó que decenas de viajeros se bajaron a cargar sus maletas por la vía ante el taponamiento que los frena y que incluso podría hacerles perder sus vuelos.

La Secretaría de Movilidad, a través de su cuenta Bogotá Tránsito, informó hacia las 8:06 de la mañana que el tráfico en el sentido occidente-oriente presentaba una “alta congestión vehicular” y un “alto aforo de automotores”.

En respuesta, la Unidad de Agentes Civiles de Tránsito y el Grupo Guía fueron desplegados para atender la situación, verificar las causas del siniestro y coordinar la movilidad en la zona.

El accidente incrementó los tiempos de desplazamiento en una vía clave para la conexión entre el occidente de la ciudad y el centro, afectando también a usuarios del transporte público y a viajeros que tenían vuelos programados en horas de la mañana.

