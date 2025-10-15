En la mañana de este miércoles 15 de octubre, un grupo de indígenas salió desde la sede de la Universidad Nacional, donde han implantando campamentos y se hospedan organizadamente, sin permiso de la institución, para ir nuevamente al centro de la ciudad.

La vía que eligieron fue la calle 26, principal corredor vial para ir del occidente al oriente. Esto provocó un colapso total en la movilidad, pues estos indígenas se tomaron la vía por completo impidiendo, incluso, el paso de Transmilenio.

Esto provocó que las estaciones Ciudad Universitaria, Centro Memoria y Concejo de Bogotá dejaran de funcionar temporalmente y provocó un gran trancón en toda la Av. El Dorado. Seguramente, conforme avance la movilización seguirán cerrando estaciones y abriendo otras

Entre los indígenas también hay personas encapuchadas que preocupan. El día anterior, varias personas con las caras tapadas dañaron el centro comercial San Martín, ubicado en el centro de la ciudad.

Estas son algunas los videos sobre cómo se ve la calle 26 en la mañana de este miércoles:

A está hora reportan marcha de las comunidades indígenas, afro y campesinos por la calle 26 en Bogotá pic.twitter.com/h6mSoXauoP — Mi Carro🦜y Yo 🚚💨😎 (@Mi_carro_Yyo) October 15, 2025

Nuevamente Bogotá trancada por manifestaciones. La calle 26 gobernada por el congreso de los pueblos mientras los bogotanos quedan atrapados por los trancones. No hay derecho. pic.twitter.com/OgCcbRO02Y — Julián Espinosa (@JulEspinosaDice) October 15, 2025

#Bogotá | Por bloqueos en la vía, a esta hora no operan tres estaciones de TransMilenio por la calle 26. 👥 Manifestantes salieron de la Universidad Nacional y caminan por la vía vehicular; a su paso, están rayando las fachadas de edificios y estaciones del sistema. 📍Se… pic.twitter.com/cgmTzVRaLK — La FM (@lafm) October 15, 2025

Un grupo de indigenas marcha a esta hora por la Calle 26 hacia el centro de Bogotá.

¿Quién financia el desplazamiento a Bogotá de estas comunidades? pic.twitter.com/dTvRcq6eXM — Emel Rojas (@EmelRojasC) October 15, 2025

