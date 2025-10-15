Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 15, 2025 - 9:12 am

En la mañana de este miércoles 15 de octubre, un grupo de indígenas salió desde la sede de la Universidad Nacional, donde han implantando campamentos y se hospedan organizadamente, sin permiso de la institución, para ir nuevamente al centro de la ciudad.

La vía que eligieron fue la calle 26, principal corredor vial para ir del occidente al oriente. Esto provocó un colapso total en la movilidad, pues estos indígenas se tomaron la vía por completo impidiendo, incluso, el paso de Transmilenio.

Esto provocó que las estaciones Ciudad Universitaria, Centro Memoria y Concejo de Bogotá dejaran de funcionar temporalmente y provocó un gran trancón en toda la Av. El Dorado. Seguramente, conforme avance la movilización seguirán cerrando estaciones y abriendo otras

Desde la NQS, hasta la carrera Séptima, el paso de vehículos por la calle 26 está casi que restringido en su totalidad.

Entre los indígenas también hay personas encapuchadas que preocupan. El día anterior, varias personas con las caras tapadas dañaron el centro comercial San Martín, ubicado en el centro de la ciudad.

Estas son algunas los videos sobre cómo se ve la calle 26 en la mañana de este miércoles:

