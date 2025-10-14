La inseguridad en Bogotá vuelve a ser protagonista y sigue siendo uno de los mayores retos para la administración de Carlos Fernando Galán. Esta vez, un hecho ocurrido en la localidad de Puente Aranda puso en evidencia la gravedad de la situación: una familia fue asaltada frente a su vivienda y los delincuentes, además de robarles la camioneta, se llevaron accidentalmente a su hijo de cinco años.

El hecho ocurrió hacia las 8:30 de la noche del lunes festivo 13 de octubre, cuando la familia llegaba a su casa. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, tres hombres armados interceptaron a las víctimas justo en el momento en que abrían la puerta del garaje.

Los delincuentes, con revólver en mano, intimidaron a los ocupantes del vehículo y los obligaron a descender. En medio del pánico y la confusión, los padres no alcanzaron a sacar al pequeño, que permanecía dentro del automóvil.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los ladrones no se percataron de la presencia del menor y, minutos después, lo abandonaron en el barrio Samper Mendoza, al parecer tras descubrir que el niño estaba en la parte trasera del vehículo.

A pesar de la oscuridad y la hora, el pequeño logró llegar hasta el CAI del sector, donde fue atendido por uniformados de la Policía. Minutos más tarde, sus padres pudieron reencontrarse con él sano y salvo, en medio del alivio y las lágrimas.

Por ahora, la camioneta continúa desaparecida, mientras la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta la búsqueda y analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

El caso ha generado indignación en la ciudadanía, que cuestiona el aumento de robos violentos en distintas zonas de la capital. Aunque las autoridades insisten en reforzar los patrullajes y la vigilancia, los habitantes de Bogotá siguen sintiéndose vulnerables frente a la delincuencia que azota los barrios residenciales.

Mientras tanto, la familia víctima de este robo agradece el milagro que les permitió recuperar a su hijo con vida, aunque esperan que el caso no quede en la impunidad y que los responsables sean llevados ante la justicia.

