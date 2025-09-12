Este jueves 11 de septiembre se logró el retorno de un numeroso grupo de indígenas embera que estaba en Bogotá. Los miembros del grupo étnico volverán a sus territorios, luego de diálogos con el Distrito.

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Gobierno, confirmó que el traslado de estos embera es uno de los más grandes. Este protocolo se llevó a cabo desde la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Florida, de la vía hacia Funza, desde donde salieron varios buses en los que se transportan a los indígenas para que lleguen a sus territorios.

“La comunidad embera emprende el camino de regreso a sus territorios, en un proceso lleno de dignidad, respeto y esperanza”, agregó la Secretaría de Gobierno.

La comunidad étnica se ha ubicado en distintas zonas de la capital para exigir condiciones dignas en sus territorios y exigir mayor seguridad, al haber sido afectados por el conflicto armado. Uno de los principales puntos donde se asentaron fue en el Parque Nacional, donde armaron varios cambuches.

Sin embargo, allí también arrancó el desalojo de los embera, luego de haber llegado a un acuerdo con las autoridades gubernamentales, en el que incluye un pago para la comunidad a través del subsidio de Ingreso Mínimo Garantizado.

