Sobre la tarde de este jueves 11 de septiembre se presentó una caótica situación en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá. Una serie de protestas terminaron en disturbios y enfrentamientos de manifestantes con la fuerza policial.

En videos quedó el momento cuando, en medio de los desmanes, algunos encapuchados destruyeron parte de la estructura del sistema de Transmilenio sobre la calle 26, que colinda con uno de los accesos de la universidad. Algunos de los energúmenos vandalizaron varias barandas anticolados que están sobre la vía y al costado de la estación Ciudad Universitaria.

Los capuchos logran derribar contra el suelo varias de estas barras de acero, a lo que miembros del UNDMO (antiguo Esmad) dispersan a los que están allí. En otras imágenes aparecen las barandas completamente derribadas, mientras los de antidisturbios tratan de recobrar el control.

Detalles de los desmanes en la Universidad Nacional

Si en las inmediaciones del centro educativo reinó el caos, en su interior también hubo pánico por una explosión en el edificio de Sociología. Al parecer, la situación se dio por una posible fabricación de artefactos para detonar, hipótesis que todavía es investigada por las autoridades institucionales y de seguridad del Distrito.

La explosión, según la vicerrectora de la Nacional, dejó a una persona con heridas de consideración. Una ambulancia tuvo que entrar al campus para trasladar a la persona afectada a un centro asistencial.

Por la alarmante situación vivida, las directivas de la universidad cancelaron, desde las 6 de la tarde de este jueves, toda actividad dentro de las instalaciones. Además, ordenaron el desalojo inmediato de todos los, estudiantes, docentes, personal administrativo y el resto del plantel educativo.

La alteración del orden público también causó problemas de movilidad tanto en la calle 26 como en la carrera 30. Transmilenio presentó retrasos en varias de sus rutas y el flujo de vehículos estuvo lento.

