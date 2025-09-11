Una fuerte explosión sacudió la tarde de este jueves las instalaciones de la Universidad Nacional, en Bogotá, y obligó a evacuar el campus. El hecho ocurrió en el edificio de Sociología, en medio de disturbios protagonizados por encapuchados que se enfrentaban a la Policía.

(Vea también: Consejo de Estado avala elección de Ismael Peña como rector de la Nacional, pero su regreso no se confirma)

La Policía Metropolitana de Bogotá, citada por Noticias Caracol, aseguró que dentro del edificio se estarían manipulando artefactos explosivos improvisados cuando se presentó la detonación.

Dentro de esos incidentes, al menos una persona resultó herida de gravedad, fue trasladada a la clínica Palermo y habría perdido varios dedos, agregó el medio.

Lee También

Enfrentamientos y evacuación de emergencia en la Universidad Nacional

Los disturbios se intensificaron hacia las 6:00 de la tarde, a tal punto que la universidad envió una alerta roja a los correos de los estudiantes y el personal administrativo para que abandonaran de inmediato las instalaciones. Según el comunicado, la medida se tomó “con el fin de evitar situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de la comunidad universitaria dentro del campus”.

Las ambulancias llegaron a la zona para atender a los heridos, mientras que se aseguró el área para evitar nuevas explosiones.

Desmanes en los alrededores de la Universidad Nacional y daños a Transmilenio

La situación no se limitó al campus. Blu Radio informó que funcionarios de la Alcaldía de Bogotá habrían sido agredidos por los manifestantes, que destruyeron rejas de una estación de Transmilenio e intimidaron a transeúntes.

* Pulzo.com se escribe con Z