En la mañana de este jueves 28 de agosto de 2025 se registran disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional, en Bogotá, protagonizados por personas encapuchadas que se concentraron en los accesos de la carrera 30 con calle 45 y en la calle 26 con carrera 33.

La situación obligó a las autoridades a implementar desvíos preventivos en el sistema de transporte TransMilenio, afectando la movilidad en la avenida NQS y la calle 26.

Los encapuchados, que ingresaron a algunos edificios del campus, fueron señalados de intimidar con armas blancas y de fuego, generando preocupación en la comunidad educativa y en la ciudadanía, apuntó El Tiempo.

De manera paralela, en redes sociales circularon panfletos atribuidos a grupos que se hacen llamar Brigada Clandestina PPP, Frente Estudiantil Clandestino (FEC) y Movimiento Insurgente Popular Brigada Estudiantil (MIP-BE), detalló ese medio.

En estos comunicados, fechados el mismo día de los disturbios, se presentan mensajes de supuesta consolidación de luchas estudiantiles y una “bienvenida revolucionaria” al nuevo semestre académico. Sin embargo, no está claro si estas organizaciones realmente representan a la comunidad universitaria.

Mientras tanto, personal de la Policía, el Distrito y agentes de tránsito se desplegaron en la zona para controlar la situación y mitigar los efectos en la movilidad, que continúa seriamente afectada en los alrededores de la universidad.

