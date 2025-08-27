Como si se tratara de una rutina que no tiene fin, Transmilenio reporta un duro bloqueo en la estación Distrito Grafiti y que ya afecta a otras importantes troncales. Además, el inconveniente ya influye negativamente en la calzada mixta, según expresa la empresa en sus redes sociales oficiales.

El caos en la movilidad por este tipo de marchas, durante el cierre de agosto, ha ido en aumento, debido al descontento de distintas organizaciones y de los mismos habitantes que exigen atención por parte de la Alcaldía Distrital a sus distintas problemáticas, ya cansados de seguir el conducto regular y de no ser atendidos oportunamente.

De acuerdo con el periodista Juan Fraile, de Caracol Radio, en la avenida de las Américas con carrera 53, debido a una serie de protestas, se presentó el cierre de la estación de Transmilenio Distrito Grafiti (sentido oriente – occidente), por lo cual los buses tuvieron que pasarse a la calzada mixta, lo que está causando un colapso monumental en la movilidad de este sector de la capital colombiana.

“El trancón es salvaje, para que lo tengan en cuenta”, agregó el comunicador en esa emisora. Esta afirmación deja claro que se trata de un completo embotellamiento vehicular que está afectando a los usuarios de transporte público y a los conductores de carros particulares.

⏰ #TMAhora (8:32 a. m.)#Actualización Continúa la manifestación ajena a la operación en la Avenida Las Américas con Carrera 53. La estación Distrito Grafiti sigue sin operar temporalmente y los servicios en las troncales Américas y NQS Central presentan tiempos de espera más… pic.twitter.com/aXUdciI4JQ — TransMilenio (@TransMilenio) August 27, 2025

No obstante, a las 9:08 a. m., Transmilenio aseguró que los manifestantes se retiraron de la vía. De esta manera, los servicios troncales dejan de salir al carril mixto y la estación Distrito Grafiti comienza a retomar su operación. Es importante que los usuarios se mantengan alertas frente a los comunicados que entregue la entidad en sus redes sociales al respecto.

