Un macabro hallazgo tiene conmocionados a los habitantes del barrio Villa Colombia, en la localidad de Bosa, luego de que las autoridades confirmaran que en las últimas horas se descubrió un cuerpo desmembrado dentro de varias bolsas negras abandonadas en un parque infantil.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Terror en Suba (Bogotá) por asesinato de un trabajador en un fruver: no pudo reaccionar)

De acuerdo con el informe preliminar, la alerta se dio cuando algunos vecinos notaron la presencia de las bolsas en un punto donde normalmente juegan los niños del sector, mencionaron en Citytv.

Aunque al principio creyeron que se trataba de residuos comunes, la situación despertó sospechas por el olor y la forma en que los paquetes habían sido dejados. Uno de los residentes se comunicó con la línea 123 para reportar el hallazgo, lo que permitió la rápida reacción de la Policía, recogieron en el mismo medio.

Lee También

Cuando los uniformados llegaron al lugar, verificaron que los bultos contenían restos humanos envueltos en sábanas. El cuerpo, según la inspección inicial, pertenecía a un hombre que habría sido desmembrado antes de ser abandonado en el sitio.

Un residente del sector contó al canal mencionado que el material sospechoso pudo haber estado allí desde el día anterior, aunque nadie se atrevió a revisarlo.

“Yo paso todos los días con mi mascota y eso llevaba un par de días ahí. Pensamos que era basura, pero nadie imaginó algo así”, relató en Citytv.

Otros residentes mencionaron que el suceso podría estar relacionado con la presencia de grupos delincuenciales en la zona y con la disputa por el control del microtráfico. Sin embargo, las autoridades insisten en que esa es solo una hipótesis ciudadana y que hasta ahora no hay elementos suficientes para establecer un móvil.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que hizo el levantamiento del cuerpo y recolectó evidencia en el lugar. Paralelamente, la Policía Metropolitana de Bogotá revisa las cámaras de seguridad cercanas para rastrear quién o quiénes habrían dejado las bolsas en el parque.

El violento episodio ocurre en medio de un creciente clima de inseguridad que los vecinos vienen denunciando desde hace meses, de acuerdo con lo explicado por el medio mencionado.

Los habitantes aseguran que, aunque Villa Colombia ha sido tradicionalmente un barrio tranquilo, en los últimos tiempos se ha vuelto común ver consumo de drogas en espacios públicos y presencia de personas desconocidas durante la noche.

“Necesitamos más patrullajes, sobre todo en los parques. Aquí hay muchos niños y jóvenes, y el miedo ahora es que algo así vuelva a pasar”, manifestó una vecina del sector al canal.

La comunidad pidió al Distrito reforzar la vigilancia en la zona y garantizar que este tipo de hechos no se repitan. La Policía, por su parte, hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier actividad sospechosa o presencia de personas extrañas en el sector, con el fin de avanzar más rápido en la investigación.

* Pulzo.com se escribe con Z