Los actos de bandidaje en Bogotá no dan pausa a los ciudadanos que los sufren. Esta vez los focos se los llevó un motoladrón que quiso robarse un celular, pero se estrelló y terminó llevándose duro costalazo en el barrio Palenque de la localidad de Kennedy. Todo esto quedó en evidencia gracias a una grabación de las cámaras del sector.

Sin importar la localidad, ya se han visto casos de ladrones en moto que se llevan los teléfonos de los ciudadanos en menos de lo que canta un gallo, ya que siempre están pendientes del descuido para cometer la fechoría y dejar completamente desoladas a las víctimas que se han esforzado y ahorrado para contar con un buen dispositivo que les ayude en a mantener la comunicación con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o estudio.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con lo ocurrido en el barrio Palenque, las cámaras del sector muestran cómo una ciudadana estaba sentada en un andén afuera de una casa revisando su celular, mientras que es observada por un individuo en moto, que calculó el momento exacto en que ella bajó la guardia para acelerar y raparle el teléfono.

Lee También

(Vea también: Descarada pareja no esperó llegar al motel y protagonizó bochornoso acto en Transmilenio)

De inmediato, la ciudadana reaccionó y salió corriendo detrás para ver si lo podía alcanzar, pero era imposible, a pesar de que contó con la ayuda de vecinos del sector. No obstante, cuando el motoladrón iba a girar en la esquina de esa calle para volarse, pero justo cruzó otra motocicleta, se estrelló y cayó al piso.

La víctima logró recuperar su teléfono. Por su parte, la comunidad intentó retener al sujeto y hasta pensaron en quemarle el vehículo. Sin embargo, logró zafarse y corrió tomando la calle 41 hacia la avenida Primero de Mayo, tal y como lo mostró CityNoticias.

Posteriormente, la Policía llegó y evitó que el hecho pasara a mayores. Pero fue la oportunidad perfecta para que los vecinos de ese sector le dijeran a las autoridades que en este barrio se han venido presentando numerosos robos por parte de motoladrones con placas levantadas. Además, que si logran ser capturados, son liberados en poco tiempo y vuelven a las calles a seguir con sus fechorías.

¿Qué significa placa levantada?

Una placa levantada es un término comúnmente usado en Colombia para describir una placa vehicular que no está en su posición original, sino que se encuentra inclinada, tapada o alterada. Esta acción impide la correcta identificación del vehículo por parte de las autoridades de tránsito y de los sistemas de fotomultas. Conducir con la placa en estas condiciones es una infracción grave, ya que la matrícula es la principal forma de identificación de un vehículo, y su visibilidad es esencial para mantener el orden y la seguridad en las vías.

Las consecuencias de tener una placa levantada son significativas. Si un agente de tránsito detecta esta irregularidad, el conductor se expone a una multa (comparendo) y a la inmovilización del vehículo, lo que puede generar grandes inconvenientes y costos adicionales. Esta medida busca desincentivar prácticas que evaden los controles de tránsito y sancionar a quienes intentan ocultar la identidad de su vehículo, ya sea para evitar fotomultas por exceso de velocidad, Soat vencido, o revisión técnico-mecánica. En otros casos, para cometer robos u otra clase de delitos.

* Pulzo.com se escribe con Z