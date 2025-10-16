En las últimas horas, Enel (antes Codensa) emitió un comunicado en el que detalla las medidas preventivas que se tomarán ante el pronóstico de “lluvias intensas” que se tiene en Bogotá y municipios aledaños.

“Enel Colombia activó un plan de contingencia con 220 móviles de emergencia y 60 grupos técnicos para atender posibles afectaciones por lluvias, vendavales y deslizamientos en Bogotá y Cundinamarca”, dice la empresa.

Otras de las medidas implementadas se centran, por ejemplo, en el cambio de transformadores, revisión de circuitos y poda estratégica de árboles, con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico.

Pronóstico de lluvias en Bogotá y Cundinamarca para octubre y noviembre

Según detalla Enel, los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) alertan sobre una temporada de lluvias más intensa en la región Andina.

Esa empresa, además, recordó que por seguridad de los trabajadores y de la comunidad, las maniobras técnicas pueden verse afectadas durante lluvias intensas o tormentas eléctricas.

“En estos casos podrían presentarse demoras en la atención, especialmente en zonas de difícil acceso o alto riesgo, aunque se reforzará la operación 24/7 en los puntos más vulnerables para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, siempre priorizando la seguridad de todos”, explicó Enel.

Enel alerta a usuarios durante la temporada de lluvias

Según la empresa, las recomendaciones para los usuarios en esta temporada de lluvias son:

Revisar el estado de las instalaciones eléctricas internas con ayuda de un experto.

Mantener limpios los desagües cercanos a subestaciones o redes eléctricas.

Desconectar los electrodomésticos durante tormentas fuertes.

Por seguridad, evitar el contacto con cables caídos o árboles cercanos a líneas eléctricas.

Reportar cualquier falla o emergencia a través del fonoservicio 601 5115115 o del chat virtual Elena en WhatsApp al número 316 8906003.

