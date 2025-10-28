El estado de gravedad en el que se encontró Daniel Alejandro Salinas, conocido en la escena musical como DJ Exotic y expareja de Marcela Reyes, luego de sufrir un ataque armado en noviembre de 2024, fue detallado gracias a la reciente difusión de un video inédito.

Las desgarradoras imágenes muestran al músico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con graves lesiones de bala en el abdomen y en una pierna, consciente y luchando por su vida, lo que confirma la crítica situación que enfrentó después del incidente letal.

En una publicación, el mismo artista mostró su proceso de recuperación y dimensiona la gravedad del ataque y las consecuencias físicas que enfrentó después del atentado.

¿Cómo fue el ataque que sufrió DJ Exotic, expareja de Marcela Reyes?

Este incidente ocurrió el 3 de noviembre de 2024 en el motel Rey de Corazones, durante una discusión en una fiesta privada en Cali, ciudad donde fue atendido de emergencia en la Clínica Valle del Lili.

Marcela Reyes, figura reconocida por su relación (anterior) con DJ Exotic, participó activamente en su recuperación, al ofrecer detalles sobre el estado físico y emocional del DJ durante su proceso de curación.

También desmintió los rumores sobre su fallecimiento. La expareja compartió mensajes conmovedores en redes sociales, aportando una conexión significativa a los fans preocupados y al público en general, atentos al caso del grave atentado.

