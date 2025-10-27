Una nueva controversia sacude el mundo digital. Alexa Narváez, reconocida patrullera y figura de redes sociales, conocida como la policía más famosa de Colombia, sorprendió a sus seguidores al revelar una conversación privada que ha dejado a más de uno boquiabierto.

En un video que rápidamente se volvió viral, Narváez mostró parte de su bandeja de mensajes, donde se observan varios intentos de contacto de Juan David Tejada, expareja de la creadora de contenido AídaVictoria Merlano.

(Lea también: Reviven video de ‘Westcol’ opinando sobre Aída V. Merlano y sus exparejas: “Ella tiene un problema”)

Los mensajes, según la publicación, datan desde 2021 hasta 2024 y muestran múltiples intentos del hombre por llamar la atención de Alexa. Cabe destacar, que ella nunca le respondió.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

“Tan linda, déjame invitarte, donde tú quieras, hermosa. Eres una mujer hermosa, reina. Déjame conocerte, con respeto, me gustaría conocerte, invitarte a algún lado. Mamacita, cómo hago para invitarte, me gustas”, se lee en uno de los fragmentos compartidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LE TENGO EL CHISME (@letengoelchisme)

La revelación llega en un momento especialmente mediático para AídaVictoria, quien atraviesa una etapa de madre primeriza que ha estado bajo la atención pública. Por eso, el video de Narváez causó una ola de reacciones.

En su mensaje, Alexa también dejó una reflexión contundente:

“Deduzcan ustedes… ¿es merecedor de una mujer como Aida? Y digo Aídaporque me imagino cuánta resbalosa o lambiseca estará detrás de tipos así, un man que le escribe a toda vieja que ve. Lo que es, no deja de ser jamás. Lo siento, pero vi las historias de Aíday me dio como mal genio interno… este tipo de hombres que se creen, amenazas a una mujer recién parida y le dices de todo lo peor”, escribió la policía.

Hasta el momento, ni Juan David Tejada ni AídaVictoria Merlano se han pronunciado oficialmente sobre la publicación de Alexa Narváez. Sin embargo, la ‘influencer’ en sus últimas publicaciones había dejado claras sus razones para acabar la relación con ‘El Agropecuario’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.