La ‘influenciadora’ barranquillera Aída Victoria Merlano vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de confirmarse el fin de su relación con Juan David Tejada, conocido popularmente como ‘El Agropecuario’, quien es el padre de su hijo.

Aunque al principio ambos decidieron mantener la discreción sobre su ruptura, los recientes cruces públicos han dejado ver que la separación no se dio en los mejores términos.

Todo comenzó cuando Aída Victoria publicó un video en el que aseguró que su expareja no estaba cumpliendo con sus responsabilidades económicas hacia su hijo, conocido cariñosamente como ‘Emi’. Según la creadora de contenido, ella se ha encargado sola del bienestar del pequeño durante las últimas semanas, algo que no dudó en expresar con su característico tono directo y sin filtros.

“La realidad de mi vida es que yo sostengo sola a mi hijo, ¿qué tiene eso de malo? Si la otra parte quiere hablar, que lo haga, pero con pruebas. Que diga ‘yo mantengo a mi hijo’, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado, porque no mantiene a su hijo”, expresó Merlano en su video, visiblemente molesta.

Además, la ‘influenciadora’ criticó que se cuestione su actitud o su orgullo como madre independiente.

“No me indigno porque no mantengas a tu hijo, me indigno porque te molesta que yo me sienta orgullosa de la mujer que soy, porque estoy sacando sola a mi hijo adelante. No me vengas a joder la vida, porque si alguien está echando mie.. eres tú. Dices que ayer lo viste, pero llevas 20 días sin verlo. Usted no es un caballero, pero yo sí soy una dama por todo lo que me he callado”, añadió.

Las declaraciones causaron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores se dividieron entre quienes respaldan a Aída y quienes pedían conocer la versión de Tejada. Ante la presión mediática, ‘El Agropecuario’ rompió el silencio y publicó una serie de capturas de chat donde mostraba presuntas conversaciones con la ‘influencer’.

Juan David Tejada, ‘El agropecuario’, se defendió de su expareja

En las imágenes compartidas por Tejada, se observa una lista de cuentas y ganancias relacionadas con proyectos digitales en los que ambos habrían trabajado juntos. Según su versión, las ganancias superaban los 56 millones de pesos, y en esas conversaciones él le habría solicitado a Aída que destinara parte de ese dinero para cubrir gastos del bebé, como la compra de ropa y una carriola.

El joven agropecuario acompañó las pruebas con un mensaje en el que expresó su tristeza por tener que hacer pública una situación que, según dijo, preferiría manejar en privado.

“Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. No soy hombre de hacer esto, pero con mucho respeto me toca defenderme. Esto es solo una parte de la conversación. Jamás te he dado nada, hijo amado, discúlpame por esto, pero me toca defenderme. Te amo con mi alma. A ti jamás te va a faltar nada de mi parte”, escribió Tejada.

Pese a la publicación, Aída Victoria no se ha quedado callada y ha continuado compartiendo reflexiones sobre la maternidad y la independencia emocional, reiterando que se siente orgullosa de sacar adelante a su hijo sin depender de nadie.

Aunque no ha respondido directamente a los chats de Tejada, sus declaraciones dejan entrever que no está dispuesta a entrar en una confrontación pública más profunda.

El conflicto entre ambos ha causado gran repercusión, especialmente porque Aída Victoria Merlano es una de las figuras más influyentes del país, con millones de seguidores atentos a cada aspecto de su vida personal. Mientras tanto, ‘El Agropecuario’ ha intentado limpiar su imagen, asegurando que siempre ha estado presente en la vida de su hijo y que las cosas se han malinterpretado.

