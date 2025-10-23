La empresaria, modelo y estrella de televisión Kim Kardashian ha sorprendido a sus seguidores al revelar que sufrió un aneurisma cerebral en medio del estrés que vivió durante su divorcio con Kanye West, una de las separaciones más mediáticas de los últimos años.

La confesión se conoció durante el estreno de la nueva temporada de su exitoso ‘reality show‘, donde también habló de otros problemas de salud que ha enfrentado recientemente, como la psoriasis.

Durante una entrevista en el pódcast estadounidense ‘Call Her Daddy‘, Kim habló abiertamente sobre las difíciles etapas que vivió junto al rapero y padre de sus cuatro hijos.

“Llegué a tener miedo de convivir con West. Creo que cuando uno envejece, ya no tolera esa mierda. No tiene tiempo”, afirmó con contundencia. La empresaria reconoció que fue muy complicado mantener una relación tóxica, especialmente teniendo hijos de por medio. “Cuando tienes hijos, es definitivamente más difícil irse que quedarse. Y cambia la vida de todos para siempre”, añadió.

El aneurisma cerebral que sufrió Kim Kardashian se debió, según explicó, al alto nivel de estrés acumulado durante esos meses de tensión emocional. Este tipo de condición ocurre cuando se forma un pequeño globo o bulto en una arteria del cerebro, lo que puede provocar un sangrado grave y poner en riesgo la vida. La celebridad mencionó que, tras recibir el diagnóstico, tomó conciencia de la importancia de cuidar su salud mental y emocional.

En el primer capítulo de la nueva temporada de ‘The Kardashians’, Kim confiesa que su salud comenzó a deteriorarse nuevamente. “He vuelto a tener psoriasis otra vez. Noté que iba a volver; estaba muy estresada”, comentó, relacionando su recaída con las presiones del divorcio y el esfuerzo constante por “proteger a sus hijos” del impacto mediático de la ruptura.

Kim y Kanye estuvieron casados durante siete años, y su divorcio se hizo oficial a principios de 2021. Desde entonces, la empresaria ha tenido que enfrentar múltiples responsabilidades y retos personales. A la presión del proceso legal se suman la crianza de sus cuatro hijos, la preparación para su examen de abogacía —una meta que ha perseguido con dedicación— y su reciente declaración ante un juez en París por el violento asalto que sufrió en 2016.

Además de sus proyectos empresariales y su faceta como estudiante de Derecho, Kim Kardashian incursiona ahora en la actuación. En noviembre estrenará All’s Fair, una serie dramática sobre abogadas en la que compartirá pantalla con reconocidas actrices como Glenn Close, Naomi Watts y Sarah Paulson, marcando así su primer papel protagónico en televisión.

La nueva temporada del ‘reality’ que protagoniza junto a sus hermanas también traerá sorpresas. Entre ellas, el regreso de Rob Kardashian, quien había decidido alejarse de las cámaras, y de Caitlyn Jenner, exesposo de Kris Jenner.

La presencia de Caitlyn ha causado gran expectativa, ya que su relación con la familia ha sido tensa en los últimos años. En el primer episodio, Kylie Jenner expresa su esperanza de que Kris y Caitlyn puedan reconciliarse, o al menos, “intentar ser amigas otra vez”.

