Por lo mismo, algunos consideran que no faltará mucho para que en la Kings League empiecen a involucrarse personalidades como Kim Kardashian, modelo, empresaria y personaje público de Estados Unidos.

El mismo Gerard Piqué habló sobre el tema en una dinámica con la revista GQ de México, en la que creó cuenta de redes sociales para responder dudas de las personas sobre su torneo. Sobre si Kardashian podría ser presidente de un equipo de Kings League él respondió:

“Correcto, lo has acertado, Kim Kardashian va a tener un equipo en la Kings League. No, es mentira. De momento esto no va a suceder, pero puede pasar de todo. Sabes lo que es la Kings League, y no descarto que Kim algún día sea propietaria de un equipo”, declaró en este video: