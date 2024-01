Eso sí, se limitó a contestar dudas relacionadas con el torneo que creó junto al ‘streamer’ Ibai, y no mencionó de su vida personal ni la relación con Shakira, que, dicen, se encuentra en etapa de “reconciliación”.

Una de las preguntas que respondió es si se mudará temporalmente a México, para estar al frente de la Kings League de las Américas, que se juega en ese país.

(Vea también: Burlas a equipo de James Rodríguez en la Kings League Américas: “Atlético wey”, dicen)

“La verdad que no. No me lo he planteado. Creo que la liga Américas, que es la que sucede en México, está muy bien llevada por su presidente, Miguel Layún [exfutbolista de la selección azteca], y por su director de competencia, Marc Crosas”, declaró Gerard Piqué en este video (desde el minuto 1:44):