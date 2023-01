Se trata de una liga aficionada que tiene dos periodos (invierno y verano) con 11 jornadas antes de los ‘playoff’. Todos los equipos juegan el mismo día (los domingos), en horas diferentes y en partidos de dos tiempos que duran 20 minutos cada uno.

Los conjuntos tienen presidentes famosos, escogidos de los mundos del fútbol y de los ‘streamers’, entre los que se encuentran Íker Casillas, Sergio ‘Kun’ Agüero, Ibai Llanos y DJ Mario.

Se juega en un pabellón cerrado, de Barcelona, con césped artificial y medidas reglamentarias del fútbol siete, indicó la página oficial del torneo.

Reglas de la King’s League, creada por Gerard Piqué

El torneo, que en su inicio tuvo más ‘rating’ que la final de Real Madrid contra Barcelona, tiene sus propias reglas, escogidas por el público a través de votos que hicieron en redes sociales. Entre las destacadas se encuentran las siguientes:

Si hay empate, el ganador se define desde una tanda de penaltis desde el medio campo. Las sustituciones son ilimitadas. Para el saque inicial, el balón se pone en el centro del campo y los jugadores deben correr desde la línea de fondo; el primero que llega tiene la primera posesión. Dorsales del 0 al 99. Los saques de esquina se hacen con el pie y los de banda, con la mano. Si un jugador es sancionado con una tarjeta amarilla debe abandonar el juego por dos minutos. Si recibe dos amarillas es expulsado. Los equipos podrán reemplazar a un jugador que reciba tarjeta roja, después de cinco minutos. El VAR debe ser solicitado por los equipos, como sucede en el tenis.

En el King’s League también se juega con “armas secretas”, que son cartas que los entrenadores escogen antes de que comiencen los partidos; en ellas se encuentran las siguientes ventajas y sanciones:

Carta gol doble : los goles que marque el equipo valdrán el doble durante dos minutos.

: los goles que marque el equipo valdrán el doble durante dos minutos. Carta sanción : el equipo que la tenga podrá sancionar a un jugador rival durante dos minutos; el arquero no se puede elegir.

: el equipo que la tenga podrá sancionar a un jugador rival durante dos minutos; el arquero no se puede elegir. Carta penalti: concederá un penal al equipo que la saque.

concederá un penal al equipo que la saque. Carta penalti ‘shoot out’: dará un penal desde la mitad del terreno.

dará un penal desde la mitad del terreno. Carta robo: el equipo que saque esta ‘arma’ podrá robarle una carta a su rival.

el equipo que saque esta ‘arma’ podrá robarle una carta a su rival. Carta comodín: es válida por cualquiera de las cartas antes mencionadas.

Los equipos pueden tener un jugador número 12, que es invitado por los presidentes de cada club. Usualmente son históricos o famosos de las ligas de fútbol internacionales.

Todos los jugadores (escogidos dentro de una convocatoria virtual en la que cualquiera puede participar) reciben el mismo sueldo y está prohibido que los presidentes les den un dinero extra.

Porcinos FC y más equipos de la King’s League y quiénes son sus presidentes

Es uno de los más seguidos en el torneo porque su presidente es Ibai Llanos, socio de Piqué que se burló de la canción que hizo Shakira contra el exdefensor.

Los otros 11 equipos, con sus respectivos presidentes, son:

Equipos de la Kings League Presidentes 1k FC Íker Casillas Aniquiladores FC Juan Guarnizo El Barrio Adri Contreras Jijantes FC Gerard Romero Kunisports ‘Kun’ Agüero Los Troncos FC Perxitaa PIO FC Rivers Rayo de Barcelona Spursito Salyans FC TheGrefg Ultimate Móstoles Dj Mario XBuyer Team Hermanos Buyer

¿Casio patrocina la King’s League?

Es la duda que hay desde que Piqué aseguró que la marca de reloj se iba a unir a su torneo, luego de que Shakira compara a Clara Chía con esa empresa.

El español incluso llevó varios ejemplares y se los regaló a sus colegas, que tampoco sabían si él habla en serio o era un simple chiste.

🚨🤣 PIQUÉ ANUNCIANDO QUE CASIO es PATROCINADOR de la KINGS LEAGUE JAJAJJAAJAJJA 😗 Solo falta que les sponsorice Twingo. Brutal. pic.twitter.com/0qB2fuzOos — David Adán (@davidadaan) January 13, 2023

No obstante, después circuló un comunicado, supuestamente de Casio, en el que se decía que no era cierto que iba a patrocinar la Kings League. Pero en las redes sociales de la empresa no se ha confirmado si el comunicado es oficial.

Lo que sí es cierto es que en su cuenta de México aseguraron que no estaban patrocinando a nadie y que no eran del equipo ni de “Shak” ni de “Piq”, como se aprecia a continuación: