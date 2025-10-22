En medio de la más reciente emisión del programa ‘Buen día, Colombia‘, los presentadores sorprendieron a la audiencia al interrumpir la transmisión para compartir una triste noticia: el fallecimiento de uno de los miembros del equipo técnico del canal RCN.

Se trataba de un camarógrafo muy querido, conocido cariñosamente como ‘Caballo’, quien había acompañado al equipo en distintas grabaciones semanas atrás.

Visiblemente afectados, Andrés López, María Mercedes Ruiz y Orlando Liñán se tomaron unos minutos del programa para rendirle un emotivo homenaje en vivo. Con voces entrecortadas y gestos de dolor, recordaron su paso por el canal y destacaron la alegría que transmitía en cada jornada de trabajo.

“Queremos rendir un homenaje a una persona que estuvo muy cerca de nuestro programa, quien nos acompañó hace unas semanas, pero partió de este mundo dejándonos su sonrisa, su carisma y un excelente trabajo en el estudio. Un gran amigo, al que siempre recordaremos como ‘Caballo’”, expresó Andrés López mientras sus compañeros lo escuchaban conmovidos.

Por su parte, Orlando Liñán, con profunda tristeza, dedicó unas palabras a los colegas del área técnica: “Este también es un sentido pésame para todos los camarógrafos, porque fueron sus fieles compañeros. Compartieron con él momentos de trabajo y amistad que hoy quedan como un recuerdo muy valioso”.

María Mercedes Ruiz continuó con el homenaje enviando un mensaje de fortaleza a la familia del fallecido y agradeciendo el legado que dejó en el programa:

“Un abrazo para todos ustedes, para su familia, para sus amigos. Caballo, gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por tu cariño, tu profesionalismo y por esas risas con las que siempre nos recibías. Descansa en paz, caballito”, expresó la presentadora.

“Chao, don Edgar”, dijo López muy conmovido.

Un adiós a Édgar Prieto.

Un adiós a Édgar Prieto, trabajador de ‘Buen día, Colombia’.Ana Karina Soto, también conmovida, añadió unas palabras para despedirlo con respeto y afecto. “Qué triste tener que registrar estas noticias, pero lo hacemos con todo el cariño. A su familia, mi más sentido pésame y un abrazo enorme”, expresó.

El ambiente en el set se tornó silencioso por unos instantes, reflejando el dolor que sentían todos los integrantes del programa. El homenaje se convirtió en un momento de unión entre colegas y en una muestra del aprecio que el equipo de ‘Buen día, Colombia‘ siente por las personas que hacen parte de su familia detrás de cámaras.

La pérdida de ‘Caballo’ deja una huella imborrable en el equipo de RCN, que lo recordará siempre por su alegría, compromiso y el cariño con el que desempeñó su trabajo día a día.

