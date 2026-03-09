La muerte del odontólogo Jimmer Hernández Amador, reconocido odontólogo vinculado al sector del entretenimiento en Colombia, ha causado conmoción entre colegas, pacientes y figuras públicas que alguna vez acudieron a sus servicios.

La noticia de su fallecimiento comenzó a circular el domingo 8 de marzo a través de redes sociales, donde diferentes usuarios compartieron mensajes de despedida y recuerdos del profesional.

El deceso fue confirmado oficialmente por Elite Cosmetic Dental, centro especializado en estética dental que fue fundado por el propio Hernández. A través de un comunicado difundido en sus plataformas digitales, la clínica informó que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada del pasado sábado 7 de marzo. No obstante, en ese momento no se dieron a conocer detalles sobre las causas del deceso.

Desde entonces, todo apuntaría de que la muerte del odontólogo habría sido por un infarto fulminante en horas de la madrugada en su casa.

Luego de conocerse la noticia, artistas, pacientes y seguidores comenzaron a publicar mensajes de condolencia en redes sociales, destacando la calidad humana del especialista y su trabajo en tratamientos de estética dental.

Hernández se había ganado reconocimiento en ese campo gracias a su cercanía con varias figuras del entretenimiento colombiano, quienes acudían a su clínica para mejorar su sonrisa.

¿Cómo murió el odontólogo de las famosas?

En medio de la conmoción causada por la noticia, fuentes cercanas al odontólogo revelaron a Pulzo algunos detalles de lo ocurrido en las horas previas a su muerte. De acuerdo con la información recopilada, Hernández se encontraba en su casa durante la madrugada del sábado 7 de marzo, cuando habría sufrido una emergencia médica mientras dormía.

Según explicó una persona cercana a la familia, todo indica que el odontólogo se acostó como lo hacía habitualmente, alrededor de las 11:00 de la noche. Sin embargo, durante la madrugada, aproximadamente hacia las 2:00 a. m., habría sufrido un infarto fulminante mientras descansaba.

“Fue totalmente inesperado. Al parecer fue un fallo cardíaco mientras dormía. Él se acostó como de costumbre, cerca de las 11:00 p. m., y todo apunta a que el infarto ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada”, explicó la fuente consultada.

Las primeras señales de alarma surgieron en la mañana, cuando en la clínica comenzaron a notar su ausencia. El especialista tenía consultas programadas desde muy temprano, alrededor de las 7:00 a. m., y varios pacientes lo esperaban para sus tratamientos. Al ver que no llegaba ni respondía mensajes o llamadas, algunas personas de su entorno empezaron a preocuparse.

De acuerdo con la versión entregada por la fuente cercana, fueron su madre y algunos familiares quienes se percataron de la situación en la casa donde vivía. Al abrir la puerta de su habitación lo encontraron acostado, aparentemente dormido, pero con signos que indicaban que algo no estaba bien.

“Cuando entraron a la habitación lo encontraron en la cama, como si estuviera dormido, pero con la cara morada y no respondía”, relató la persona consultada.

De inmediato, sus familiares decidieron trasladarlo a una clínica cercana con la esperanza de que pudiera recibir atención médica. Sin embargo, al llegar al centro asistencial los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

¿Con quién vivía el odontólogo?

La misma fuente también indicó que Hernández no tenía hijos ni pareja sentimental al momento de su fallecimiento. El odontólogo vivía junto a su madre, su hermana, su hermano y sobrinos, con quienes mantenía una relación cercana.

Su inesperada partida ha dejado un profundo vacío entre quienes lo conocieron, especialmente en el ámbito de la estética dental y el entretenimiento, donde su trabajo era ampliamente reconocido. Mientras tanto, familiares y allegados continúan recibiendo mensajes de solidaridad en medio del dolor por su repentina despedida.

