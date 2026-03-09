El fallecimiento del odontólogo Jimmer Hernández, reconocido por su trabajo en el campo de la estética dental, ha provocado conmoción en el mundo del entretenimiento colombiano.

Luego de conocerse la noticia, varias figuras públicas acudieron a sus redes sociales para recordarlo con cariño y destacar su trayectoria profesional, así como el impacto que tuvo en la vida de muchos de sus pacientes.

La noticia comenzó a difundirse el pasado domingo 8 de marzo, cuando artistas, ‘influenciadores’ y personalidades de la farándula nacional compartieron mensajes de despedida en sus plataformas digitales.

Hernández, de 45 años, era ampliamente conocido por atender a diferentes celebridades y por su trabajo como especialista en procedimientos de odontología estética, lo que hizo que su partida causara un profundo impacto en este círculo.

¿De qué murió Jimmer Hernández, el odontólogo de las famosas?

De acuerdo con información conocida por este medio a través de fuentes cercanas, el odontólogo Jimmer Hernández, nacido en Villavicencio, habría fallecido a causa de un infarto fulminante ocurrido en su residencia.

Según la información recopilada, Hernández murió en la madrugada del sábado 7 de marzo mientras se encontraba en su casa. El especialista tenía consultas programadas desde muy temprano, alrededor de las 7:00 de la mañana, por lo que en la clínica comenzaron a preocuparse al notar que no había llegado a atender a sus pacientes.

Ante la situación, decidieron comunicarse con su familia para saber si todo estaba bien. Inicialmente se pensó que el odontólogo podría haberse quedado dormido en su habitación. Sin embargo, la hermana del especialista, quien vivía con él, acudió al cuarto para verificar lo que ocurría.

Al ingresar, lo encontró inconsciente, con la cara morada y con signos preocupantes, por lo que de inmediato se solicitó una ambulancia. Hernández fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, donde los médicos confirmaron que había sufrido un infarto fulminante.

Luego de conocerse el fallecimiento, la clínica Elite Cosmetic Dental, institución vinculada al trabajo del especialista, emitió un pronunciamiento en el que lamentó profundamente su partida y resaltó su legado dentro del campo de la odontología estética.

En el comunicado, la entidad destacó que Hernández fue un referente en su área, reconocido por su visión profesional y su compromiso con la excelencia en los tratamientos dentales.

Asimismo, señalaron que durante su trayectoria logró impactar positivamente la vida de miles de pacientes y contribuir al crecimiento del centro especializado en estética dental.

La institución también resaltó las cualidades humanas del odontólogo, señalando que su liderazgo, dedicación y cercanía dejaron una huella significativa tanto en su equipo de trabajo como en quienes acudieron a sus servicios.

Figuras del entretenimiento se pronuncian ante la muerte del odontólogo

Una de las primeras famosas en reaccionar fue la actriz Alina Lozano, quien utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para expresar su tristeza por el fallecimiento del profesional de la salud y enviar un mensaje de condolencias a sus familiares.

“Recibí la noticia, muy triste, del fallecimiento del doctor Jimmer. De verdad que todavía no lo registro, no logro en mi corazón aceptarlo”, expresó la actriz en un video compartido con sus seguidores.

Durante su mensaje, Lozano también aprovechó para recordar la cercanía que tenía con el odontólogo, pues ella misma había sido paciente de su clínica. En su testimonio destacó la calidad humana y profesional que, según aseguró, caracterizaba al especialista.

El odontólogo también tuvo la oportunidad de trabajar con diferentes figuras del entretenimiento y las redes sociales. Entre las celebridades que acudieron a sus servicios o compartieron espacios con él se encuentran Lina Tejeiro, quien también publicó un mensaje de despedida en sus historias, así como el cantante Guaynaa y la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos’, Karen Sevillano.

Además, en su consultorio atendió a algunos participantes del programa ‘Yo me llamo‘, entre ellos los imitadores de J Balvin y Jennifer López. También tuvo contacto con reconocidos creadores de contenido como Pautips y La Crespa, recordada por su participación en el ‘reality’ ‘El Desafío’.

De igual forma, el especialista llegó a coincidir con otras personalidades del entretenimiento colombiano, entre ellas Luisa Fernanda W y Elianis Garrido, lo que contribuyó a consolidar su nombre dentro de este círculo de figuras públicas.

