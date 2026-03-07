En una entrevista para ‘La corona tv’, el cantante Alexis Escobar reveló cómo fue dejado fuera de la colaboración musical donde llamaron a Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Farncy, entre otros.

La música popular de Colombia vivió un hito en su historia reciente con la creación del himno que acompañará a la selección nacional en el Mundial 2026. La canción, titulada ‘Te quiero ver campeón’, promete ser la banda sonora que inspire a millones de colombianos durante el torneo en México, Estados Unidos y Canadá.

Este junte, que agrupa a varias de las voces más destacadas del género, fue visto como un homenaje a la trayectoria de Yeison Jiménez, uno de los grandes exponentes de la música popular. Sin embargo, entre los nombres que conforman este equipo musical, hay uno que brilla por su ausencia: Alexis Escobar.

La historia detrás de este vacío es más compleja de lo que parece, y fue el propio Alexis Escobar quien, en una entrevista exclusiva con ‘La corona TV’ y ‘El Gordo Ariel’, reveló lo que ocurrió.

A pesar de ser amigo cercano de muchos de los artistas que participaron en la grabación del himno y de estar presente en el homenaje previo a Yeison Jiménez, Escobar nunca recibió una llamada oficial para unirse a la colaboración que está dando tanto de qué hablar.

¿Un simple descuido o una decisión?

Alexis Escobar no ocultó su descontento y explicó que, a pesar de estar al tanto del proyecto, la invitación para participar nunca llegó.

“Estuve presente en todos los momentos clave. Soy parte de la historia de la música popular en Colombia, y tengo proyectos en común con muchos de los artistas que grabaron el himno”, aseguró el cantante.

Sin embargo, la llamada que nunca llegó fue la de la producción de la canción ‘Te quiero ver campeón’. A pesar de que tenía todos los elementos para estar dentro de este gran junte, su ausencia en el video musical y la grabación de la canción dejó un vacío que, para muchos de sus seguidores, sigue siendo difícil de entender.

A lo largo de la entrevista al ‘Gordo’ Ariel, Alexis reveló que algunos artistas cercanos sí intentaron intervenir para que su nombre estuviera en la lista de los seleccionados. Arelys Henao, una de las grandes figuras del género, fue la primera en llamarlo personalmente para disculparse por la omisión.

Jessi Uribe, otro de los exponentes más importantes de la música popular, también expresó su apoyo y lamentó no haber podido hacer más para que Alexis formara parte del junte. “Lo intenté, pero no fue posible”, comentó Jessi, dejando claro que no fue por falta de interés o amistad que Escobar quedó fuera, sino por razones que no lograron aclararse completamente.

Este incidente no es solo una cuestión de relaciones personales o de afinidades musicales. En un género como el de la música popular, donde las rivalidades y las alianzas juegan un papel tan importante, lo que ocurrió con Alexis Escobar se convierte en una metáfora de cómo funciona el “partido” dentro del mundo de la música.

Así como en el fútbol hay selecciones que deben competir por un puesto en el equipo titular, en la música popular los artistas también deben lidiar con decisiones difíciles sobre quién entra o quién se queda afuera.

A pesar de las buenas intenciones de algunos de sus colegas, Escobar quedó fuera de este equipo que está destinado a ser la voz oficial de Colombia en el próximo Mundial.

Mientras artistas como Luis Alfonso y otros grandes nombres del género musical popular lideran la canción que será el himno en los partidos, la polémica sobre la exclusión de Alexis no se hace esperar.

“Me duele no haber estado, pero sigo adelante. Mi música sigue y mi público también está conmigo”, afirmó Escobar, mostrando una madurez y profesionalismo que caracterizan su carrera.

Aunque el himno del Mundial 2026 ya tiene su “titular”, los seguidores de Escobar esperan que el cantante continúe su camino, no solo como un referente del género, sino también como un ejemplo de que, a veces, las ausencias pueden ser una forma de renovarse y demostrar aún más el valor de su arte.

Sin importar lo que haya pasado en este junte mundialista, la música popular colombiana sigue adelante, y Alexis Escobar, con su talento indiscutible, continuará siendo una de sus grandes voces.

