Carolina Cruz volvió a sorprender con su talento para el canto al interpretar un fragmento de la canción ‘Tus ojos lloran por ti’ de la agrupación Big Boy, un clásico de 1996, durante la emisión del 4 de marzo en ‘Día a día’..

La presentadora vallecaucana, conocida por su carisma en el matutino de Caracol Televisión, aprovechó un momento del programa para mostrar sus habilidades vocales frente a los participantes y el público.

Su interpretación incluyó un breve rap que fue recibido con aplausos por sus compañeros de set: Carlos Calero, Carolina Soto, Catalina Gómez y el chef Juan Diego Vanegas, quienes destacaron la destreza y seguridad con la que Cruz cantó en vivo.

Video: Carolina Cruz se le midió a cantar

No es la primera vez que Carolina Cruz se anima a subirse al escenario. En enero de 2025, sin necesidad de ensayo, se lanzó a interpretar ‘Amantes’ de Greeicy Rendón, acompañada de su pareja, Mike Bahía, durante el matutino de Caracol.

En aquella ocasión, lució un pantalón satín verde oliva y una blusa negra de manga corta, mientras recogía parte de su cabello con dos cauchos, mostrando una imagen fresca y elegante.

Sus compañeros de set, incluyendo a Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y Catalina Gómez, aplaudieron entusiasmados su actuación.

La reacción de los jurados de ‘Yo me llamo‘, especialmente Amparo Grisales, fue inmediata: presionó el botón verde en señal de que la imitación había sido acertada, momento en el que Cruz no pudo contener su emoción y exclamó entre risas y con el corazón acelerado: “Ya salí de esto”.

En 2024, Carolina ya había dado muestras de su capacidad vocal durante el lanzamiento del concurso ‘La Descarga’, donde se animó a interpretar una canción junto a Gusi, dejando impresionados tanto a los jurados como al público.

En esa ocasión, la canción elegida fue ‘Locos dementes’, composición original de Gusi, en la que Cruz demostró un dominio vocal que pocos conocían y logró capturar la atención de los mentores Maía y Santiago Cruz.

Lo que comenzó como una intervención breve para dar paso a la siguiente fase del concurso terminó convirtiéndose en un verdadero espectáculo, reafirmando su talento más allá de la conducción televisiva.

A lo largo de los años, Carolina Cruz ha demostrado que su presencia en la televisión va mucho más allá de ser presentadora.

Su capacidad para integrarse a los escenarios musicales y asumir retos como cantar en vivo frente a colegas, jurados y público demuestra que su versatilidad artística es tan notable como su profesionalismo frente a las cámaras.

Desde sus interpretaciones de clásicos de los 90 hasta los hits contemporáneos, Cruz sigue consolidándose como una figura que sorprende y entretiene, ganándose el reconocimiento tanto de compañeros de set como de su público fiel.

