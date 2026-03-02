La más reciente gala de eliminación de ‘La casa de los famosos Colombia’ no solo dejó una participante fuera de competencia, sino que también desató una de las discusiones más intensas de la temporada.

Sigue a PULZO en Discover

Minutos después de conocerse la salida de Lorena Altamirano, la tensión se apoderó del ambiente y varios participantes protagonizaron un fuerte enfrentamiento que rápidamente dividió opiniones dentro y fuera de la casa.

(Vea también: Karen Sevillano y Vicky Berrío despotricaron de ‘La casa de los famosos’, de RCN: “Está floja y malita”)

El cruce más álgido se produjo entre Alejandro Estrada y ‘Juanda’ Caribe, quienes revivieron declaraciones pasadas del actor relacionadas con su postura sentimental dentro del programa.

Lee También

Durante los primeros días de convivencia, Estrada había dejado claro que no tenía interés en iniciar un romance con Yuli Ruiz. Sin embargo, con el paso de las semanas, la cercanía entre ambos generó comentarios y cuestionamientos entre sus compañeros.

‘Juanda’ Caribe trajo nuevamente el tema a la mesa, insinuando incoherencias en la actitud del actor, lo que provocó una reacción inmediata. La conversación escaló rápidamente de tono y terminó en un intercambio de acusaciones y descalificaciones.

“Cláveme una demanda que tengo cómo defenderme, bobo… vea cómo pierde la calma. ‘Juanda’, estás quedando mal ante Colombia y usted es un baboso”, expresó Estrada en medio del altercado, visiblemente molesto.

A la discusión se sumó Valentino Lázaro, quien decidió respaldar los señalamientos de ‘Juanda’ Caribe y cuestionar también la actitud del actor. Su intervención avivó aún más la polémica, generando un ambiente cargado de tensión que obligó a otros participantes a intervenir para intentar calmar los ánimos.

Pero el conflicto no terminó allí. La controversia se trasladó a la relación entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, que se ha convertido en uno de los focos de atención del ‘reality’. Algunos concursantes comenzaron a opinar abiertamente sobre la autenticidad del vínculo entre ambos, lo que incomodó profundamente a Ruiz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Frente a los comentarios, Yuli reaccionó de manera contundente: “Pero pobre soy yo, ¿por qué te preocupas tú? ¿Por qué se meten en mi relación? Lo que yo tenga con ‘Alejo’ acá a nadie le importa… son unos metidos”, expresó, defendiendo su derecho a vivir su experiencia sentimental sin la intervención constante de sus compañeros.

En medio de ese cruce también tuvo participación Mariana Zapata, quien fue señalada por Ruiz debido a un acercamiento previo que tuvo con Estrada para preguntarle sobre sus verdaderos sentimientos hacia la antioqueña. Este gesto fue interpretado como una intromisión, lo que abrió un nuevo foco de discusión dentro de la casa.

El ambiente se tornó tan tenso que varios famosos manifestaron su incomodidad por el nivel que alcanzó la confrontación, que involucró al menos a cinco celebridades en un intercambio de palabras subido de tono. La convivencia, que ya venía marcada por estrategias, alianzas y diferencias personales, sumó así un nuevo capítulo de confrontaciones.

¿Cómo fue la eliminación de Lorena Altamirano?

En cuanto a la eliminación, Lorena Altamirano se convirtió en la séptima participante en abandonar la competencia tras obtener el 3,26 % de los votos del público, el porcentaje más bajo de la noche. Su salida se dio en una semana particularmente intensa, marcada por conflictos y giros inesperados.

Durante la gala, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron los resultados oficiales de la votación.

Alexa Torrex lideró con 28,01 %

Yuli Ruiz con 19,63 %

Manuela Gómez con 18,90 %.

Valentino Lázaro obtuvo 16,23 %

Tebi Bernal 7,25 %

Juan Palau 6,71 %.

Con el porcentaje más bajo, Altamirano se despidió de la casa, dejando atrás una convivencia que, en su recta final, estuvo marcada por la polémica y la confrontación.

* Pulzo.com se escribe con Z