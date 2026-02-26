Las presentadoras Karen Sevillano y Vicky Berrío rompieron el silencio y explicaron, por primera vez, las razones detrás de la cancelación del after show de La casa de los famosos. Lo hicieron a través de un ‘live’ en TikTok, donde hablaron sin filtros sobre cómo recibieron la noticia, el impacto emocional que les dejó y su análisis de lo que, a su juicio, ocurrió con esta temporada del ‘reality’.

(Vea también: Sacudón de RCN con ‘La casa de los famosos’ acabó en duro desahogo de Vicky Berrío: “Me dolió”)

Durante la transmisión en vivo, ambas exconductoras coincidieron en que la cancelación del espacio las tomó por sorpresa. Karen Sevillano fue directa al dar su opinión sobre el momento que atraviesa el programa principal.

Sin embargo, fue enfática en aclarar que no se trata de un problema de producción. Por el contrario, destacó el esfuerzo del equipo creativo con dinámicas como el calabozo y otros recursos que buscaban generar impacto.

“Para nadie es un secreto que esta temporada está un poco floja, pero no por la produccion”.

Vicky Berrío, visiblemente afectada, confesó que la situación la golpeó emocionalmente. “La verdad he estado muy triste y Karen me ha dado mucha fuerza”, expresó.

Según relató, ella no vio venir la cancelación y fue Sevillano quien, de alguna manera, presentía que algo así podía ocurrir. “Ella decía que esto podía pasar, yo no. Yo no lo vi venir”, comentó. Karen confirmó esa sensación, asegurando que había señales que le hacían pensar que el ‘after show’ estaba en riesgo.

Uno de los momentos más contundentes del ‘live’ fue cuando Berrío relató cómo se enteró oficialmente de la decisión. “Nos dijeron: muchachas, ustedes no van más, se cancela el ‘after’. Yo ingenuamente dije: ‘¿Cómo así?, ¿hoy no hay ‘after’?’”, contó.

Según su versión, al preguntar si al menos podrían hacer un último programa de despedida, la respuesta fue negativa. “No, ya no más”, le dijeron. “Yo quedé en ‘shock’, no entendía nada”, añadió, explicando que incluso habló con Karen esperando una confirmación distinta, pero la respuesta fue la misma: el espacio había terminado definitivamente, sin posibilidad de despedirse del público.

Karen Sevillano profundizó en su análisis y explicó que el ‘after show’ depende en gran medida de lo que sucede dentro de la casa. “Es un programa que se alimenta de lo que pasa en el reality”, señaló.

Desde su punto de vista, el problema radica en que muchos participantes de esta temporada tienen miedo de exponerse, de generar polémica o mostrar conflictos reales. Esa falta de conexión y de momentos fuertes, según Karen, termina afectando directamente a los contenidos externos como el ‘after’, dejándolas a ellas en una posición difícil como presentadoras.

Aunque reconocieron la tristeza y la frustración por la forma en que terminó el proyecto, ambas dejaron claro que no guardan rencor y agradecieron el apoyo del público. El live se convirtió, así, en un espacio de catarsis y sinceridad, donde Karen Sevillano y Vicky Berrío no solo contaron su versión de los hechos, sino que también hicieron una reflexión crítica sobre el rumbo de esta temporada de La casa de los famosos y el impacto que eso tuvo en su inesperada salida del after show.

