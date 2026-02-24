La serie ‘Pa’ quererte‘ se convirtió en uno de los grandes aciertos de la televisión colombiana en los últimos años.

Emitida por el Canal RCN, la producción logró conectar con el público gracias a una historia cercana, emotiva y cargada de situaciones cotidianas que retrataban los desafíos de la paternidad, el amor y la reconstrucción familiar.

La ficción se estrenó el 7 de enero de 2020, en el horario estelar de las 8:00 p. m., y rápidamente comenzó a ganar seguidores. Sin embargo, su emisión coincidió con uno de los momentos más complejos de la historia reciente: la llegada de la pandemia por COVID-19.

El 20 de marzo de 2020, las grabaciones y transmisiones se vieron interrumpidas debido a las restricciones sanitarias que paralizaron la industria audiovisual en Colombia y el mundo.

Tras varios meses de incertidumbre, la novela regresó a la pantalla el 12 de enero de 2021 con nuevos episodios, retomando las historias que habían quedado en pausa. La producción se despidió el 7 de mayo de ese mismo año, dejando una huella significativa entre los televidentes.

¿Quién interpretó a Isabel Trujillo en ‘Pa Quererte’?

Uno de los personajes más entrañables fue Isabel Trujillo, interpretada por la joven actriz Hanny Vizcaíno. En la historia ‘Pa’ quererte’ , Isabel era la hija de 8 años del protagonista, papel que estuvo a cargo de Sebastián Martínez. La actuación de la niña logró conmover al público por su naturalidad y frescura, convirtiéndola en una de las revelaciones del elenco.

El talento de Hanny no pasó desapercibido. Debido a su destacada participación, recibió el premio a Mejor Talento Infantil en los Premios India Catalina en 2021, uno de los reconocimientos más importantes de la industria audiovisual colombiana. Este galardón consolidó su nombre como una de las promesas de la actuación en el país.

Más allá de la pantalla, Hanny Vizcaíno ha continuado creciendo tanto en su vida personal como profesional. La joven actriz combina sus estudios escolares con formación en teatro, danza y distintas expresiones artísticas.

El baile ocupa un lugar especial en su vida, incluyendo su gusto por el K-pop, un género musical que ha conquistado a millones de jóvenes alrededor del mundo.

Además, sueña con explorar otras áreas creativas en el futuro, como la arquitectura, el diseño de interiores o las artes plásticas. En todo este proceso cuenta con el respaldo incondicional de su familia, especialmente de su madre, quien la acompaña y representa en su carrera artística.

El impacto de ‘Pa’ quererte’ fue tal que el Canal RCN anunció el inicio de grabaciones de su continuación titulada ‘Pa’ seguirte queriendo’.

Esta nueva etapa busca reconectar con los seguidores de la historia original, manteniendo el tono de comedia dramática que caracterizó a la primera entrega. La trama se desarrolla en un universo contemporáneo y realista, donde los personajes enfrentan cambios, aprendizajes y segundas oportunidades.

En esta segunda parte, los protagonistas intentan reconstruir vínculos rotos y redefinir el concepto de familia y amistad, aceptando las transformaciones personales que han vivido con el paso del tiempo.

El elenco reúne a reconocidas figuras de la televisión colombiana, entre ellas Sebastián Martínez, Juliette Pardau, Juliana Galvis, Variel Sánchez, Natalia Jerez, Pity Camacho, Marianella González, Laura De León, Luis Eduardo Arango, Aída Morales y Alejandra Ávila, entre otros talentos que enriquecen la producción.

Con esta nueva apuesta, RCN busca repetir el fenómeno de audiencia y conversación digital que logró la primera temporada, demostrando que las historias centradas en la familia, el amor y la resiliencia siguen teniendo un lugar privilegiado en el corazón de los colombianos.

