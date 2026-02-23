Las escenas íntimas entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en ‘La casa de los famosos’ siguen causando reacciones fuera del set, y una de las más comentadas fue la del creador de contenido Nicolás Arrieta, quien no se guardó nada al referirse a la relación en una entrevista concedida a Pulzo.

Fiel a su estilo directo y sarcástico, Arrieta reaccionó con ironía al ver los acercamientos románticos entre Estrada y Ruiz. “Quiero lavarme los ojos con Clorox, eso es como ver a los papás”, comentó con cara de asco, dejando claro que las escenas no fueron de su agrado.

El ‘influenciador’ fue más allá y, con un tono exagerado, dijo que le deseaba “lo mejor” a la pareja, insinuando incluso que ese romance podría terminar en un anillo.

“Eso va a pasar algo, un anillo… el posicionamiento lo están dosificando, con besito, con piquito, lo están dosificando”, expresó, cuestionando lo que, a su juicio, sería una estrategia calculada frente a las cámaras.

Aunque reconoció que Yuli Ruiz es una mujer atractiva, Arrieta lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “Ella es muy guapa, pero pobre Yuli”, frase que muchos interpretaron como una crítica directa a la dinámica de la relación.

En ese mismo espacio, recordó una polémica previa que involucró a Alejandro Estrada y a la actriz Nataly Umaña, insinuando que al actor “le habrían pagado” para entrar al ‘reality’ con la intención de protagonizar una historia amorosa. “¿No sabían o hasta ahora se enteraron?”, dijo, dejando la pregunta en el aire.

Nicolás Arrieta habló de Alejandro Estrada

Lejos de suavizar sus palabras, Arrieta optó por llevar el sarcasmo al extremo en Pulzo

“Mira, esa relación es la más linda que yo he visto, o sea, amor eterno. Mejor dicho, si escriben la canción ‘Amor eterno era para ellos’”, afirmó irónicamente.

Incluso aseguró que los veía casados, con hijos y viviendo una historia perfecta, rematando con un exagerado: “Ufff, quiero vivir una relación como la de ellos, ojalá Dios me la regale”.

Además de opinar sobre el romance, Nicolás Arrieta se refirió a la dinámica interna de ‘La casa de los famosos’ y al rol que cada participante cumple en la convivencia.

Sin rodeos, se autodefinió como “el más cizañero de la casa”, aceptando que el chisme fue parte de su estrategia. También mencionó a otros concursantes, describiendo a uno como “Valentino chismoso” y a otro como “Juanse, rechismoso”, asegurando que este último le contó varias cosas durante el encierro.

Las declaraciones de Arrieta no tardaron en viralizarse y dividieron opiniones en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron su franqueza y sentido del humor, otros consideraron que sus comentarios fueron excesivos y poco empáticos con los protagonistas del romance.

Lo cierto es que, una vez más, ‘La casa de los famosos‘ demuestra que el drama no termina cuando se apagan las cámaras, y que las opiniones de exhabitantes y figuras digitales siguen alimentando la conversación pública alrededor del ‘reality’.

