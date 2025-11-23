El ‘influencer’ colombiano y nuevo participante de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’, Nicolás Arrieta, vivió una noche tensa y controversial luego del concierto de Blessd en el Vive Claro de Bogotá, este sábado 22 de noviembre.

Videos que circulan en redes sociales muestran al creador de contenido alterado, reclamando que le habían robado una cadena, pidiendo a la Policía que arrestaran al sospechoso y, más sorprendente aún, agrediéndolo con una mazorca en la cara.

Acá, uno de los videos en cuestión:

Según las imágenes difundidas en TikTok y otras redes, Arrieta afirmaba que había sido víctima de un hurto, cuando un individuo le habría arrebatado su cadena durante el tumulto. Los videos muestran cómo Nicolás, visiblemente exaltado, reclama a los agentes de la Policía presentes en el lugar y les exige que actúen.

Sin embargo, al parecer los uniformados no respondieron con la contundencia que esperaba, lo que desató su enojo. En un momento, estira los brazos pidiendo que lo esposen, como si quisiera que lo arrestaran.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre el presunto robo?

Horas después del incidente, Arrieta y la mujer que lo acompañaba dieron su versión. Según dijeron, cuando al creador de contenido se percató del robo de la cadena, intentó recuperar lo perdido directamente con el presunto ladrón.

“A Nicolás le empezaron a pedir un montón de fotos […]. En el tumulto de gente, un hombre se acercó y le jaló la cadena duro. Nico se dio cuenta y lo que hizo fue agarrarlo. Cuando lo agarra, el man le pasó la cadena a una vieja y ella a otro man”, afirma su acompañante, identificada como Manuela Ortiz.

Acá, las explicaciones del ‘influencer’:

De acuerdo con Arrieta, su reacción —golpear al hombre con una mazorca— fue producto de la frustración y del enojo. Los policías, según él, hicieron caso omiso a su petición de ir al CAI (estación de policía), lo que aumentó su molestia.

“Llegó la Policía y les dije que cogieran al man porque me acababa de robar […]. La cadena es lo de menos, es que sepan que está robando. La Policía no hace nada y me dicen ‘lo voy a llevar a usted’”, explicó Nicolás Arrieta.

La escena rápidamente se convirtió en tendencia en plataformas como TikTok, Instagram y X. Muchos criticaron la actuación de Arrieta, mientras que otros se pusieron de su lado.

