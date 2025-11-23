El concierto en el que Martha Isabel Bolaños apareció con su posible novio fue la oportunidad para que Paola Rey fuera vista con una inesperada compañía después de que confirmó su separación con Juan Carlos Vargas.

La presentación de Marc Anthony en Bogotá se llevó a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025 en el Coliseo MedPlus, donde ambos estuvieron en el mismo palco a pesar de la decisión que divulgaron sobre su relación sentimental.

Las imágenes de esa reaparición juntos fueron divulgadas por ‘La red’ el sábado 22 de noviembre de 2025, donde es posible observar a ambos actores en medio de la cordialidad y buen ánimo.

La sorpresiva compañía de la ganadora de ‘Masterchef’ en 2024 quedó bajo lupa de los presentadores del magacín, en donde se preguntaron si el hecho de compartir luego de una separación era motivo de extrañeza.

“Debería ser así, pero sí es raro en esta sociedad. Por dinámicas con los hijos, esto debería pasar”, explicó Sandra Posada, presentadora que está como reemplazo temporal de Mary Méndez.

De hecho, Carlos Vargas exaltó esa determinación que, si bien resulta inesperada por la ruptura como pareja sentimental, deja en evidencia la postura de ambos actores en su vida pública.

“Muy modernos, me encantan ustedes”, afirmó el periodista vallecaucano en el programa de entretenimiento de Caracol Televisión, donde el tema no pasó desapercibido.

Paola Rey confirmó su separación en agosto de 2025, por lo que esa imagen tres meses del anuncio llevó a más comentarios por parte de los panelistas del mencionado formato.

“Igual, donde hubo fuego…es muy difícil”, afirmó el presentador Carlo Giraldo, en referencia al reto detrás de ese proceso de distanciamiento afectivo luego de varios años y tantos vínculos.

Paola Rey y Juan Carlos Vargas estuvieron juntos durante 18 años, según la propia actriz. Su relación tuvo su origen en 2007 durante el rodaje de la telenovela ‘Montecristo’, donde comenzaron a salir. Se casaron en 2010, consolidando la unión.

¿Por qué se separaron Paola Rey y Juan Carlos Vargas?

Paola Rey y Juan Carlos Vargas anunciaron su separación en agosto de 2025, revelando que en realidad se habían distanciado hace aproximadamente dos años y medio.

La decisión fue tomada de mutuo acuerdo: ambos destacaron que, aunque ya no compartan su vida como pareja, mantienen una amistad profunda y están unidos por el bienestar familiar.

La actriz insistió en que la prioridad ha sido siempre proteger la estabilidad emocional de la familia, y por esta razón decidieron mantener la ruptura en privado hasta sentirse preparados para hacerla pública.

Aunque no entraron en detalles sobre conflictos específicos, la misma Paola Rey ha compartido en entrevistas que, al inicio de su relación, Vargas no estaba interesado en casarse ni en tener hijos, algo que ella veía como no negociable.

Esa tensión de expectativas pudo haber sido uno de los factores detrás de su cambio de dinámica con el tiempo. El mensaje da cuenta de que su separación no ha significado un quiebre total en su relación, sino más bien una redefinición de su forma de convivir como padres responsables.

¿Cuántos hijos tiene Paola Rey?

Paola Rey tiene dos hijos con el actor Juan Carlos Vargas. El mayor se llama Oliver, nacido en julio de 2013. El menor, Leo, llegó al mundo en mayo de 2018.

En un sentido más personal, Rey ha destacado que sus hijos son una prioridad en su vida, especialmente durante su separación de Juan Carlos Vargas, de la que ha dicho que tomaron la decisión de mutuo acuerdo, con el bienestar emocional de Oliver y Leo como centro de sus decisiones.

Precisamente, a pesar de la sorpresa general por la reaparición pública de la ganadora de ‘Masterchef’ con el padre de sus hijos, ellos son la motivación para que todavía se les vea juntos en eventos como el concierto de Marc Anthony.

