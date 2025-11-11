El creador de contenido Nicolás Arrieta volvió a causar polémica en redes sociales tras lanzar duras críticas contra Juan David Tejada, empresario y expareja de la ‘influencer’ Aída Victoria Merlano.

El conflicto se desató luego de que Tejada publicara un video en su cuenta de Instagram, donde explicó cómo ha logrado su fortuna y su estilo de vida lujoso, basado —según él— en inversiones en los mercados financieros. En la grabación, ‘El agropecuario’ habló de sus supuestos métodos para generar ingresos, mostrando carros, caballos y otros símbolos de riqueza.

Sin embargo, Arrieta no tardó en reaccionar y cuestionó la veracidad del modelo de negocio que Tejada promociona. A través de sus historias, el también ‘influencer’ y próximo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ lanzó una advertencia a sus seguidores:

“Mi pregunta es, si este es el ‘rey de los agropecuarios’, ¿no debería ganar dinero con el agro? No con inversiones en mercados de opciones binarias, como Forex, que presuntamente son una estafa y están prohibidos en Europa. Obviamente mucha gente los usa, pero eso es prácticamente un casino. Se supone que aprendió de esto para comparar vacas, lujos y le está pidiendo la mitad de la plata de las campañas a Aída; esto parece un chiste. Le tocó empezar a estafar presuntamente. No caigan en esta vaina. Son mercados volátiles, es un riesgo(…) No tiene ningún sentido. Yo creo que este man ahí donde lo ven no sabe ni sumar”, señaló Arrieta.

El bogotano acompañó sus declaraciones con una publicación en la que escribió:

“Ojito amigos, que no les suban los humos con el rey de los agropecuarios”.

Las declaraciones de Nicolás Arrieta provocaron un intenso debate entre los usuarios. Algunos defendieron sus críticas y respaldaron la denuncia, mientras que otros salieron en defensa de Tejada, asegurando que se trataba de un ataque personal motivado por su cercanía con Aída Victoria Merlano.

“¿Nicolás, a usted le gusta Aída? Porque es el primer hombre que la ha defendido así de frenteado”, comentó un usuario.

Otros mensajes fueron más ácidos y apuntaron directamente contra Tejada, recordando los conflictos públicos que tuvo con su expareja.

“El tiempo libre que le queda lo aprovecha pidiéndole plata a Aída. Ahora entiendo por qué lo dejó”, escribió un internauta.

También hubo quienes descalificaron a ambos creadores de contenido, calificando el cruce de declaraciones como una “pelea de egos” en redes sociales.

