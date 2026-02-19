El regreso de Melissa Gate a ‘La casa de los famosos‘ ha reavivado una polémica que parecía cerrada, pero que sigue causando ruido tanto dentro como fuera del ‘reality’.

La creadora de contenido y cantante paisa vuelve al programa luego de haber lanzado fuertes críticas contra el formato y contra el Canal RCN, declaraciones que no pasaron desapercibidas entre los seguidores del espacio y que ahora cobran un nuevo significado con su inesperada reaparición.

Antes de confirmarse su regreso, Melissa había expresado públicamente su inconformidad con el trato que, según ella, recibió durante su paso por la competencia.

Lejos de suavizar su discurso tras salir del programa, Melissa continuó manifestando su desacuerdo, incluso cuestionando a su propia comunidad digital, a la que ella llama “la pandilla”.

En uno de sus mensajes más comentados, expresó su desconcierto por el apoyo que algunos de sus seguidores estarían brindando a un preseleccionado que aspira a ingresar a una nueva temporada del formato.

“No entiendo qué hace la gente de mi pandilla apoyando a entrar a un programa con el que yo no estoy de acuerdo, en un canal con el que tampoco estoy de acuerdo. Entonces la pregunta es: ¿eres o no eres?, ¿estás o no estás? ¿En qué habíamos quedado? Ese canal ya está cancelado, querida”, dijo con tono contundente.

Además, remató señalando que, si alguien se considera parte de su comunidad, no debería respaldar ni el reality ni a quienes buscan entrar a esa “casa”.

Estas declaraciones causaron división entre sus seguidores, algunos de los cuales respaldaron su postura crítica, mientras otros consideraron contradictorio su discurso frente a las dinámicas del mundo del entretenimiento.

La polémica tomó un nuevo giro este jueves 19 de febrero, cuando se confirmó que Melissa Gate, quien quedó semifinalista en la segunda temporada del ‘reality’, regresará oficialmente a ‘La casa de los famosos’.

Aunque no se ha revelado con claridad cuál será su objetivo dentro del programa, se sabe que su ingreso está programado para este lunes 23 de febrero, una aparición que promete sacudir la convivencia y poner “de puntas” a los participantes actuales.

Su retorno, cargado de tensiones previas y mensajes sin resolver, plantea un nuevo escenario: ¿llega Melissa a cerrar ciclos, a confrontar o a reescribir su historia dentro del reality más comentado del país? La audiencia tendrá la última palabra.

